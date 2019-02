2018: Rekordverkäufe bei DAB+ Radios

Digitalradios mit DAB+ boomen Der digi­tale Radio­stan­dard DAB+ über­zeugt immer mehr Hörer. Wie der HEMIX (Home Elec­tro­nics Market Index) ausweist, wurden im Jahr 2018 etwas mehr als 1,4 Millionen DAB+-Radios in Deutsch­land verkauft. Dies entspricht einem Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilt die gfu Consumer & Home Elec­tro­nics GmbH mit. Im Jahr 2017 fanden rund 1,3 Millionen DAB+-Radios ihre Käufer. Der Umsatz stieg in diesem Segment auf 218 Millionen Euro (plus 10 Prozent im Vergleich zu 2017). Das Ergebnis sei umso erfreu­li­cher, da der Absatz von UKW-Radios seit Jahren sinke. Je nach Kate­gorie sind die Verkäufe von analogen UKW Radios zuletzt um bis zu 14 Prozent einge­bro­chen.

Dennoch dürften immer noch mehr rein analoge Radios in Deutsch­land über den Laden­tisch gegangen sein. Bislang tauschen die Deut­schen jähr­lich im Schnitt rund 7 Millionen Radio­ge­räte aus. Viele wech­seln auch auf Inter­net­radio-Empfang, etwa über Smart Speaker.

Ein Erfolg für das digital-terres­tri­sche Radio sind die Zahlen dennoch, zumal die tatsäch­liche Zahl der verkaufen DAB+-Radios höher sei als im HEMIX gemeldet, da er den Gesamt­markt nicht voll­ständig abbildet. Der HEMIX berück­sich­tigt nur verkaufte Radios und die erzielten Umsätze im deut­schen Endver­brau­cher­markt. Käufe aus dem Ausland oder Auto­ra­dios ab Werk fließen nicht in die Statistik ein.

Pflicht für Digi­tal­radio-Empfang kommt

Markt­be­ob­achter rechnen mit weiter stei­genden Umsätzen bei DAB+ Radios, da das Digi­tal­radio nun zusätz­lich poli­ti­sche Anschub­hilfe bekommt. Erstens wird die von der EU beschlos­sene Digi­tal­radio-Pflicht in Neuwagen ab 2021 den Markt weiter beflü­geln. Zwei­tens ist eine vergleich­bare Rege­lung für statio­näre Radios in Vorbe­rei­tung, wonach künftig jedes in Deutsch­land verkaufte höher­wer­tige Radio­gerät über eine Schnitt­stelle zum digi­talen Radio­emp­fang, zum Beispiel für DAB+, verfügen soll. Nach einer Über­gangs­phase gilt dieses Gesetz voraus­sicht­lich eben­falls ab 2021. Fast alle KFZ-Hersteller bieten DAB+ als kosten­pflich­tige Option oder als Seri­en­aus­stat­tung an. Für zu Hause und unter­wegs gibt es inzwi­schen über 600 unter­schied­liche DAB+-Radio­mo­delle, für jede Hörsi­tua­tion.

Über 1500 digital-terres­tri­sche Hörfunk­pro­gramme in Europa

Inzwi­schen senden 1566 Radio­sta­tionen in 31 Mitglieds­staaten der European Broad­cas­ting Union (EBU) über digital-terres­tri­sche Verbrei­tungs­wege. Alleine 80 Prozent von diesen nutzen das Verfahren DAB+, der Rest sendet vorwie­gend noch im alten DAB-Modus. Andere Tech­niken wie DRM+ oder HD Radio kommen im EBU-Gebiet nicht zum Zug. Diese Zahlen gehen aus dem EBU-Report "Digital Radio 2019" hervor.

Digital zu hören seien 1020 private und 395 öffent­lich-recht­liche Programme. 151 Stationen kommen aus den Berei­chen nicht-kommer­zi­elle Sender, Ausbil­dungs- oder Campus-Radios. 339 Radio­sta­tionen sind national zu hören, 603 senden regional und 624 in einem lokalen Radius. Bei 1067 Sendern handelt es sich um einen Simul­cast, diese sind auch über UKW hörbar. 499 Radio­an­ge­bote senden exklusiv über DAB und DAB+.

Die gesamte Auswer­tung steht hier zum Down­load bereit:

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (9)