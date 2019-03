VR-Radio DOR-310: DAB+-Radio mit Bluetooth bei Pearl

Ein beson­ders preis­wertes Mono-Digi­tal­radio hat der Elektro-Versand­händler Pearl ab sofort in seinem Angebot. Das Digi­tal­radio VR-Radio DOR-310 bietet klas­si­schen, analogen UKW-Radio­emp­fang über UKW sowie Digi­tal­radio in den Modi DAB und DAB+. Zur Verfü­gung stehen 20 Sender­spei­cher, jeweils 10 für digi­tale und analoge Sender. Beson­der­heit ist die draht­lose Über­ta­gung über Blue­tooth 4.2 für Musik­strea­ming von Smart­phone und sons­tigen Blue­tooth-fähigen Audio­ge­räten. Die Reich­weite soll bis zu 10 Meter betragen. Außerdem verfügt das moderne Radio über ein TFT-Farb­dis­play mit 6,1 cm (2,4 Zoll) Diago­nale: dieses zeigt Fotos, Slide­shows, Alben-Cover, Wetter­in­for­ma­tionen und sons­tige Zusatz­dienste an. Das Radio besitzt ferner eine Digi­taluhr mit auto­ma­ti­scher oder manu­eller Zeit- und Datums­ein­stel­lung. Einge­baut ist eine Weck­funk­tion mit zwei Weck­zeiten. Der Nutzer kann sich wahl­weise von Radio oder einer Melodie wecken lassen. Zudem gibt es eine Schlummer-Funk­tion (erneuter Weckton nach fünf Minuten) und einen Ausschalt-Timer (5/15/30/45/60/90/120 Minuten wählbar).

Akku für 11 Stunden Betrieb

Das VR-Radio DOR-310 Die Strom­ver­sor­gung erfolgt wahl­weise am Strom­netz oder über den LiPo-Akku mit 2000 mAh für bis zu 11 Stunden Lauf­zeit bei 50 Prozent Laut­stärke. Der Akku lässt sich per USB-Kabel aufladen. Ein Lade­kabel liegt bei.

Die Ausgangs­leis­tung des Radios beträgt 3 Watt RMS, die Musik-Spit­zen­leis­tung 10 Watt, die einge­baute Box deckt laut Hersteller einen Frequenz­be­reich von 50 bis 20 000 Hz ab. Als zusätz­li­chen Ausgang gibt es einen Kopf­hörer-Anschluss (3,5 mm-Klin­ken­buchse). Über diesen kann das Radio auch für besseren Klang (Stereo) an eine HiFi-Anlage ange­schlossen werden.

Das schwarze, kompakte VR-Radio DOR-310 (Maße: 100 mal 188 mal 51 mm, Gewicht: 499 Gramm) gibt es bei Pearl für knapp unter 50 Euro.

