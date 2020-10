DAB+: Start des 2. Bundesmux beflügelt Regional-Ensembles

Radio Teddy ist ab sofort wieder über DAB+ in Hessen zu hören

Screenshot: Michael Fuhr Heute gegen 6.30 Uhr ist er bereits gestartet, der 2. DAB+-Bundesmux. Das bedeutet aber nicht nur zunächst acht, im Endausbau 16 neue natio­nale Programme im Digi­tal­radio, sondern auch mehr Viel­falt in den regio­nalen Multi­plexen. Durch die Tatsache, dass die Programme Absolut HOT, Rock Antenne und Joke FM im neuen natio­nalen Mux gestartet sind oder noch starten, werden Kapa­zitäten in den Regio­nal­muxen frei.

Radio Teddy kehrt auf DAB+ in ganz Hessen zurück

Screenshot: Michael Fuhr Zwei frei gewor­dene Plätze wurden bereits seit heute um 10 Uhr neu belegt: Absolut HOT wurde in den beiden regio­nalen Muxen in Hessen abge­schaltet. Die Kapa­zitäten hat der Kinder­sender Radio Teddy über­nommen. Im Süd-Multi­plex (Kanal 12C) ist es ein Come­back, denn hier hat das Kinder­radio bereits bis Januar 2019 gesendet. Die digi­tale Verbrei­tung wurde aufge­geben, nachdem Radio Teddy eine lokale UKW-Frequenz in Frank­furt zuge­teilt bekommen hatte. Das löste jedoch Hörer­pro­teste aus, denn in Wies­baden, Darm­stadt und vielen anderen Städten war das Kinder­radio seither nicht mehr terres­trisch zu hören.

Grund für die Rück­kehr dürfte aber auch die neue Konkur­renz Toggo Radio sein: Das Kinder- und Fami­lien­radio aus dem Hause Super RTL ist eben­falls heute im 2. Bundesmux gestartet. Auch in Nord­rhein-West­falen könnte Radio Teddy demnächst terres­trisch via DAB+ auf Sendung gehen. Einen regio­nalen Webstream fürs bevöl­kerungs­reichste Bundes­land gibt es bereits.

Rock Antenne schaltet in den kommenden Wochen regio­nale Sende­plätze ab

Die Rock Antenne will in den kommenden Wochen aus den regio­nalen DAB+-Multi­plexen mit Ausnahme von Bayern und Hamburg (hier gibt es ja ein eigen­stän­diges regio­nales Format) aussteigen, da man seit heute im 2. Bundesmux zu hören ist. Um Hörern diesen Schritt zu erläu­tern, wurde die Kennung in den betrof­fenen Muxen nun auf "Alt Rock­antenne" abge­ändert. Die Sende­plätze in Hessen (Nord und Süd), Baden-Würt­tem­berg und Berlin/Bran­den­burg sollen in Kürze eben­falls durch neue Veran­stalter belegt werden.

Joke FM verlässt Hessen-Mux zum Jahres­wechsel

Ferner bereits seine regio­nalen Kapa­zitäten gekün­digt hat das Comedy-Radio Joke FM, das in den hessi­schen Multi­plexen verbreitet wird. Auch dessen Sende­platz steht also nach einem Wechsel in den 2. Bundesmux zur Dispo­sition und kann neu vergeben werden.

Allge­mein dürfte der Start des 2. Bundesmux das regio­nale DAB+ beflü­geln. Wie teltarif.de aus Insi­der­kreisen erfuhr, taut nun selbst in Nieder­sachsen das Eis. Einer der drei landes­weiten Privat­radio-Anbieter soll bereits beim NDR nach Kapa­zitäten ange­fragt haben, ist aber fürs erste abge­blitzt. Im vergan­genen Jahr hat sich die nieder­säch­sische Politik mehr­heit­lich gegen DAB+ ausge­spro­chen, stand damit aber in Deutsch­land alleine da.

Einen Boom erwartet man auch in Nord­rhein-West­falen, wo die Landes­anstalt für Medien (LfM) spätes­tens Anfang 2021 die Kapa­zitäten für einen landes­weiten Multi­plex ausschreiben will.