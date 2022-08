DAB+ Sachsen: Regionalmuxe starten im Frühjahr 2023

Jetzt steht es fest: Die seit längerem geplanten, weiteren regio­nalen und lokalen DAB+-Multi­plexe in Sachsen sollen im Früh­jahr 2023 starten, und das Tech­nik­unter­nehmen Divicon Media wird Platt­form­betreiber aller säch­sischen Muxe.

Programm­anbieter wählten Netz­betreiber selbst

Divicon Media will fünf weitere DAB+-Muxe starten

Quelle: Divicon Media, Screenshot: Michael Fuhr Die Wahl des Platt­form­betrei­bers erfolgte erst­mals auf Grund­lage des geän­derten Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes (TKG) durch die Veran­stalter selbst, eine Ausschrei­bung ist entlang der neuen Fassung bei Einstim­mig­keit nicht mehr erfor­der­lich. Damit ist der Weg frei für ein flächen­deckendes DAB+-Programm­angebot vieler etablierter Radio­marken rund um die säch­sischen Stand­orte Chem­nitz, Dresden, Frei­berg und Leipzig.

Voraus­gegangen war eine Ausschrei­bung von Programm­plätzen der Säch­sischen Landes­anstalt für privaten Rund­funk und neue Medien (SLM) aus Oktober 2021 mit großer Reso­nanz und insge­samt 37 Bewer­bungen privater Hörfunk­ver­anstalter.

"Die Umset­zung eines viel­fäl­tigen und attrak­tiven DAB+-Ange­botes in Sachsen ist eine doppelt wegwei­sende Entwick­lung", sagt Franz Coriand, Geschäfts­führer der Divicon Media. "Zum einen erschließen wir gemeinsam mit starken regio­nalen Programm­marken (wie Radio PSR oder Hitradio RTL, die Red.) ein weiteres äußerst radio­affines Bundes­land für digi­tales Radio via DAB+. Und zwei­tens geht von der freien Wahl des Platt­form­betrei­bers durch die Programm­ver­anstalter ein wich­tiges Signal aus: für Wett­bewerb, für Qualität und für zukunfts­sichere Verbrei­tungs­kon­zepte."

Divicon Media kann fünf weitere Muxe betreiben

Bereits seit 2018 betreibt Divicon Media erfolg­reich die Lokal­muxe in Frei­berg und Leipzig. Hinzu kommen nun die lokalen Muxe in der säch­sischen Landes­haupt­stadt Dresden und Chem­nitz, Europas Kultur­haupt­stadt 2025, sowie die regio­nalen Muxe für das Umland der drei großen Städte Leipzig, Dresden und Chem­nitz. Dabei setzt das Unter­nehmen laut eigenen Angaben auf digi­tale Signal­zulie­ferung, redun­dant abge­sicherte Sende­kon­zepte und ein 24/7-Moni­toring im Network-Opera­tion-Center in Leipzig. Zudem inves­tiert der Netz­betreiber in den Neubau von eigenen Anten­nen­anlagen mit modernster Sende­tech­nologie an den Stand­orten Chem­nitz und Dresden.

"Wir haben uns parallel zu den formalen Zustim­mungs­ver­fahren etwa durch die Säch­sische Staats­kanzlei und die Bundes­netz­agentur bereits mit voller Kraft vorbe­reitet – sowohl in Bezug auf perso­nelle Ressourcen als auch entspre­chend notwen­dige Infra­struktur und Hard­ware – und arbeiten nun mit Hoch­druck an der Umset­zung des Platt­form­betriebs. Daher rechnen wir mit einem zeit­nahen Start im Früh­jahr 2023", so Coriand weiter.

Netz­betreiber für Landesmux unklar

Neben den regio­nalen und lokalen soll auch ein landes­weiter, privater Multi­plex in Sachsen starten. Hier ist jedoch noch nicht bekannt, wann dieser startet und wer die Platt­form hierfür betreiben soll.

Aktuell gibt es auf dem Hard­ware­markt erheb­liche Liefer­eng­pässe bei Sendern oder Anten­nen­wei­chen, sodass viele Multi­plexe oder neue Sende­anlagen bei DAB+ erst mit erheb­licher Verspä­tung starten können. Von daher ist es span­nend zu beob­achten, ob das Ziel eines Sende­starts im Früh­jahr 2023 in Sachsen einge­halten werden kann.

