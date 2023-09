Digitalradio DAB+ geht in Ostbelgien an den Start

Mit zwei öffent­lich-recht­lichen und vier Privat­sen­dern startet das deutsch­spra­chige DAB+-Bouquet in Ostbel­gien am 1. Oktober. Die Signale sind auch in Deutsch­land zu hören.

Start­schuss für das seit langem geplante DAB+-Ensemble in der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft (DG) in Ostbel­gien: Ab dem 1. Oktober 2023 sind neben den öffent­lich_recht­lichen Programmen BRF1 und BRF2 auch die kommer­ziellen Sender 100,5 DAS HITRADIO, Radio Contact Ostbel­gien NOW, Radio Suns­hine und Radio 700 im terres­tri­schen Digi­tal­radio zu empfangen.

Der Belgi­sche Rund­funk (BRF) hat dazu einen ersten DAB+-Sender im Norden der DG in Raeren-Peter­gens­feld in Betrieb genommen. Das Digi­tal­radio in Ostbel­gien ist auf Kanal 8A zu empfangen. Die Signale reichen auch nach Deutsch­land hinein. So ist das Bouquet auch im Südwesten von NRW, etwa im Groß­raum Aachen, zu hören.

Sender unter­zeichnen Zusam­men­arbeits­ver­ein­barung

"100'5 Das Hitradio" bald über DAB+

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Im BRF-Funk­haus in Eupen unter­zeich­neten die Verant­wort­lichen der fünf Sender in Anwe­sen­heit von Medi­enmi­nis­terin Isabelle Weyk­mans eine Zusam­men­arbeits­ver­ein­barung. Der öffent­lich-recht­liche BRF betreibt den Multi­plex, auf dem die verschie­denen Radio­sender ausge­strahlt werden. Voraus­sicht­lich im Früh­jahr 2024 wird ein weiterer Sender am Standort Wallerode/Amel hinzu­kommen, um den Süden der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft abzu­decken.

Das Projekt "DAB+ in Ostbel­gien" geht auf eine Initia­tive des BRF zurück, der die nötigen Inves­titionen für die Pilot­phase tätigt. Ein entspre­chender Erlass der Regie­rung der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft erlaubt die Nutzung der DAB+-Frequenz durch den BRF unter Einbezug privater Radio­sender aus Ostbel­gien. Der Medi­enrat hatte nach einer Ausschrei­bung den Privat­sen­dern die gemein­same Nutzung des Frequenz­blocks 8A zuge­teilt.

Ziel der Pilot­phase ist es, die erreichte Abde­ckung im Mobil- und Indoor­betrieb in der Deutsch­spra­chigen Gemein­schaft zu ermit­teln sowie die Anfor­derungen für einen Voll­ausbau zu defi­nieren.

Zunächst bleibt der BRF auch über weitere Multi­plexe in der Wallonie zu hören. So wird über die regio­nalen Bouquets Namur-Luxem­burg, Lüttich und Brüssel gesendet. Die Ausstrah­lungen könnten auch nach dem Regel­start von DAB+ in der DG für Pendler und Deutsch­spra­chige in der Hauptstradtre­gion Brüssel beibe­halten werden.

Neuer Sende­standort für ersten DAB+-Bundesmux

Hier­zulande geht der Ausbau beim ersten, bundes­weiten DAB+-Multi­plex weiter. Media Broad­cast hat den Sender Main­hardt-Großerlach (Hohe Brach) in Betrieb genommen. Dieser schließt Versor­gungs­lücken in den Land­kreisen Schwä­bisch-Hall und Rems-Murr sowie entlang der Auto­bahn A6 in Baden-Würt­tem­berg. Gesendet wird im Kanal 5C mit einer Leis­tung von 10 kW.

Medi­enan­stalt Hessen lizen­ziert MEGARADIOmix

Die MEGA Radio GmbH hat unter­dessen eine weitere Radio­zulas­sung in Hessen erhalten. Wie die Medi­enan­stalt Hessen unter der Rubrik "Lizenzen" auf ihrer Website mitteilt, wurde MEGARADIOmix für die digi­tale DAB+-Verbrei­tung lizen­ziert. Das Programm mit Hit-Mixen ist bereits in Berlin, Hamburg, Sachsen und Bayern digital-terres­trisch sowie im Internet unter www.megaradiomix.de zu hören.

Die Mega Radio GmbH betreibt in Hessen bereits das Infor­mati­ons­pro­gramm Mega Radio Aktuell. Das Format wird im Multi­plex Hessen Süd (Kanal 12C) ausge­strahlt. Wann MEGARADIOmix auf Sendung geht, ist noch offen.

In unserem Podcast geht es um die Trends zu DAB+ und 5G-Broad­cast auf den Fach­messen IAA und IBC.