Neuordnung beim Digitalradio DAB+ in Berlin und Brandenburg

Mehr Digitalradio für Berlin und Brandenburg: Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 über die Vergabe und Neubelegung der DAB+-Kapazitäten in der Region entschieden.

UKW-Privatradios erstmals auch auf DAB+

In Berlin sind künftig mehr Programme über DAB+ hörbar In Zukunft sind auf dem Berliner Privatradio-Multiplex (Kanal 7B) die Programme 94,3 rs2, Berliner Rundfunk, KISS FM, MAXX FM, niceradio, pure fm, radio GOLD, Radio Teddy und STAR*SAT RADIO zu empfangen. Ob das Programm "niceradio" wieder über DAB+ on Air geht, ist fraglich, da sich der Veranstalter eigentlich zum Jahresende 2017 aus dem Digitalradio zurückgezogen hatte.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Medienrat zudem beschlossen, einen zweiten DAB+-Multiplex aufzubauen, der sowohl Berlin als auch Brandenburg abdeckt. "Im Zuge des Bewerbungsverfahrens um die Kapazitäten hatten 15 Antragsteller zusätzlich zur Verbreitung in Berlin Interesse an einer Verbreitung in Brandenburg geäußert", so Prof. Dr. Hansjürgen Rosenbauer, Vorsitzender des Medienrats. "Durch unsere Entscheidung für einen zusätzlichen Multiplex kann die Programmvielfalt in Brandenburg erhöht werden. Zukünftig könnten hier mehr private Programme empfangen werden. Wir freuen uns, dass auch der rbb angekündigt hat, DAB+ in Brandenburg weiter auszubauen."

Neuer Mux für Berlin und Brandenburg

Auf dem zusätzlichen Multiplex (Kanal 12D), der nach Abschluss der technischen Vorbereitungen durch den Sendenetzbetreiber Media Broadcast in Betrieb genommen wird, sollen folgende Programme verbreitet werden: Radio Paradiso, BB Radio, bigFM, Domradio, ERF Pop, HIT 104, lulu.fm, STAR FM Maximum Rock, Peli One, Power Radio – "Ich on Air", Radio B2, Radio Paloma, Rock Antenne und Rockland. Insgesamt sechs Anbieter erhielten erstmals eine Zulassung für die Verbreitung ihrer Programme über DAB+ in Berlin und Brandenburg.

Der Antrag von MEGA Radio für eine DAB+-Kapazität wurde abgelehnt. "MEGA Radio konnte den Medienrat nicht davon überzeugen, dass das Programm vollständig unter ihrer alleinigen medienrechtlichen Verantwortung steht", so mabb-Direktorin Dr. Anja Zimmer. "Eine Zulassung für die DAB+-Verbreitung konnte daher nicht erteilt werden." MEGA Radio erhält täglich ca. 12 Stunden zugeliefertes Programm des staatlichen russischen Medienunternehmens Rossiya Segodnya (Russland heute) und wird in diesem Zusammenhang auch von Rossiya Segodnya vergütet. Gegen die Entscheidung des Medienrats können Rechtsmittel eingelegt werden.

Neuordnung auch beim rbb

Neben der Neuordnung beim Privatradio stellt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) seine DAB+-Aktivitäten um. Ab 1. März wird im Brandenburg-Mux (Kanal 10B) zusätzlich das Programm Cosmo zu hören sein. Dieser Multiplex soll künftig auch in Berlin vom Standort Scholzplatz ausgestrahlt werden, weitere Sendeanlagen sind an den Standorten Casekow (bei Schwedt) und Calau (Lausitz) geplant.

Weiter auf Sendung bleibt ein eigener rbb-Mux für Berlin (Kanal 7D). In diesem werden künftig auch die ARD-Fremdprogramme SWR Aktuell und Bayern Plus zu hören sein, die bisher im Privat-Mux verbreitet wurden. Dafür entfällt die Ausstrahlung von Antenne Brandenburg mit dem Regionalprogramm Frankfurt/Oder und dem zugelieferten Programm BR Klassik. Alle Änderungen sollen am 1. März wirksam werden.