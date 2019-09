Über 40 Hersteller präsentieren DAB+-Produkte auf der IFA

Das terres­trische Digi­talradio DAB+ ist in der Mitte der Gesell­schaft ange­kommen. Das unter­streicht auch das große Inter­esse der Gerä­tein­dustrie. Wie der Bran­chen­verband WorldDAB mitteilt, präsen­tieren über 40 Hersteller von DAB+-Empfän­gern ihre neuesten Produkte den über 250 000 Fach­besu­chern aus mehr als 100 Ländern auf der IFA, die am Freitag ihre Pforten in Berlin öffnet. Das bedeutet einen neuen Rekord

Mit der euro­paweiten Verbrei­tung von DAB+, die durch das Enga­gement der Auto­mobil­indus­trie gestärkt wird, werde die digi­tale Migra­tion des Radios in den Berei­chen Home Enter­tain­ment, Audio und Mobi­lität eine zentrale Rolle spielen, so der Verband.

DAB+ als zentrale Zukunfts­platt­form für Radio

DAB+ wird großes Thema auf der IFA Mit über 75 Millionen welt­weit verkauften Recei­vern sei DAB+ nun eindeutig die zentrale Zukunfts­platt­form für Radio. Inter­netradio über IP gilt als Ergän­zung. Die im Dezember 2018 von der EU verab­schie­dete EECC-Richt­linie schreibt vor, dass alle neuen Auto­radios in der EU bis Ende 2020 digi­tales terres­trisches Radio empfangen können müssen.

In Norwegen, Groß­britan­nien und der Schweiz seien über 90 Prozent der Neuwagen mit DAB+ ausge­stattet. Andere Märkte wie Italien und Frank­reich haben bereits Rechts­vorschriften erlassen, um sicher­zustellen, dass sie der Richt­linie bis 2020 entspre­chen. Andere EU-Länder wie die Nieder­lande bereiten derzeit entspre­chende Rechts­vorschriften vor. In Deutsch­land hat das Vorhaben inzwi­schen das Bundes­kabi­nett passiert, es muss nun noch von Bundestag und Bundesrat verab­schiedet werden. Das soll voraus­sicht­lich im Herbst geschehen.

Thementag am 5. September

Im Vorfeld der IFA infor­mieren die ARD und Deutsch­land­radio an diesem Donnerstag, 5. September, anläss­lich eines bundes­weiten DAB+-Themen­tags über den digi­talen Nach­folger von UKW. Welche DAB+-Trends gibt es auf der IFA? Warum lohnt sich DAB+ im Auto beson­ders? Welche neuen digi­talen Programme sind in den letzten Monaten auf Sendung gegangen? Diese und mehr Fragen beant­worten die Beiträge, Inter­views und Repor­tagen anläss­lich des DAB+-Themen­tags.

