Das terres­trische Digi­talradio DAB+ gibt es in Deutsch­land seit rund neun Jahren. Die Verkaufs­zahlen für Empfangs­geräte steigen zwar. Dennoch gibt es noch viel Luft nach oben, wenn es um die Markt­durch­drin­gung von Digi­talradio-Empfän­gern geht. Zu diesem Thema haben wir uns heute unseren Rund­funk- und Medien-Fach­mann Michael Fuhr ins Podcast-Studio geholt.

Darüber spre­chen wir heute

DAB+ soll sich schneller durchsetzen Digi­tales Radio soll sich schneller durch­setzen. Doch wie könnte das funk­tionieren? Auch wenn DAB+ viele Vorzüge gegen­über dem analogen UKW-Empfang bietet, sind viele Radio­hörer mit dem bishe­rigen Programm­angebot zufrieden. Selbst wenn der Lieb­lings­sender auch digital zu empfangen ist, kaufen viele Hörer kein neues Radio, weil das schon vorhan­dene Gerät vermeint­lich ausreicht.

Nun soll die soge­nannte Inter­opera­bili­täts­richt­linie dafür sorgen, dass sich DAB+ schneller durch­setzt. Doch was ist das über­haupt, ab wann greift diese Richt­linie und für welche Empfangs­geräte gilt das über­haupt? Darüber spre­chen wir im neuen Podcast von teltarif.de.

Wichtig ist aber auch: Selbst nach Inkraft­treten der Inter­opera­bili­täts­richt­linie wird es weiter Radios geben, die nur analog empfangen. Es gibt sogar Hersteller bzw. Händler, die bei Empfän­gern Funk­tionen bewusst abschalten, um ein Verkaufs­verbot zu verhin­dern, anstatt die Geräte mit einem Digi­talradio-Chip aufzu­rüsten. Auch das ist ein Thema in der neuen Ausgabe von "Strip­penzieher und Tarif­dschungel".

Erschei­nungs­weise und Feed­back

