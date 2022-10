DAB+: Neue Programme und "WarnTest" starten

In den vergan­genen Tagen gab es wieder einige Neuauf­schal­tungen und Ankün­digungen zum terres­tri­schen Radio DAB+. Wir fassen alle Entwick­lungen zusammen.

Neue Programme gibt es regional im Digi­tal­radio DAB+: In Nord-, Ost- und Mittel­hessen etwa mit Tönen vom Balkan. Radio Vidovdan hat seinen Sende­betrieb über DAB+ aufge­nommen und verbreitet sein Programm ab sofort über den Mux Hessen-Nord (Kanal 6A). Der Name "Vidovdan" leitet sich vom gleich­namigen serbi­schen Natio­nal­fei­ertag (auf Deutsch: Sankt-Veits-Tag) ab. Das Programm bietet Unter­hal­tung mit viel Musik, Infor­mationen, aber auch Comedy-Elementen und richtet sich vorrangig an Migranten und deren Fami­lien aus dem ehema­ligen Jugo­sla­wien und Rumä­nien.

089Kult startet am 1. Dezember im Groß­raum München

Radio Vidovdan wendet sich an Migranten aus dem früheren Jugoslawien

Foto: Rdaio Vidovdan Am 1. Dezember startet der Münchner Radio­sender Gong 96.3 via DAB+ und online sein zweites Programm. Der Sender wird als "089Kult" on air gehen. Das Programm setzt sich aus Kulthits zusammen und soll zudem aktu­elle Kultur­themen aus München aufgreifen.

"München ist die deut­sche Kultur­haupt­stadt und braucht sich auch im inter­natio­nalen Vergleich nicht zu verste­cken. Laut aktu­ellem Cultural and Crea­tive Cities Monitor der EU landet unsere Stadt direkt nach Paris auf Platz 2 der euro­päi­schen Metro­polen mit dem höchsten Poten­zial inner­halb der Kultur- und Krea­tiv­wirt­schaft. Tausende Events, von der Autoren­lesung im Hinterhof bis hin zu European Cham­pionships, gelebte Inno­vati­ons­kultur wie im Werks­viertel, eine kultu­rell bunte Mischung aus Menschen unter­schied­lichster Herkunft: So viel­fältig wie die Stadt wird auch das neue Programm", so Gong 96.3 Geschäfts­führer Johannes Ott zum neuen Sende­format.

"Für die Menschen in München und der Region ein Radio­sender, der für abwechs­lungs­reiche Musik und Content steht. Für unsere vielen Kunden und Partner eine zusätz­liche Möglich­keit kauf­kräf­tige Ziel­gruppen anzu­spre­chen. Und das in einer Zeit, in der Audio­nut­zung absolut im Trend ist", so Ott weiter.

Bayern: Kanal "WarnTest" über DAB+ gestartet

Im baye­rischen DAB+-Test­netz im Kanal 10D wurde ein neuer Service mit dem Namen "WarnTest 10D" mit einer Ansa­geschleife aufge­schaltet. Hierbei handelt es sich um die ange­kün­digte umfas­sende Erpro­bung des Kata­stro­phen-Warn­dienstes EWF (Emer­gency Warning Func­tio­nality). Das vom Fraun­hofer Institut für Inte­grierte Schal­tungen (IIS) in Erlangen maßgeb­lich mit entwi­ckelte EWF-System soll künftig, in enger Zusam­men­arbeit mit der Bayern Digital Radio GmbH und anderen Part­nern, eine gezielte und umfas­sende Warnung der Bevöl­kerung im Kata­stro­phen­fall über DAB+ für Digi­tal­radios und öffent­liche Anzei­geta­feln in Bayern ermög­lichen.

Das Test­netz ist in weiten Teilen von Ober­bayern (Standort Wendelstein) und in Mittel­franken (Standort Büttel­berg) empfangbar.

DAB+: Lokal­radios in Ober­franken bekommen mehr CU für besseren Klang

In seiner nächsten Sitzung am 26. Oktober will sich der Medi­enrat der Baye­rischen Landes­anstalt für neue Medien (BLM) mit der Anpas­sung von DAB+-Kapa­zitäten im Netz Ober­franken (Kanal 10B) beschäf­tigen. Geplant ist, dass die Kapa­zitäten der regio­nalen Privat­radios um wenige Capa­city Units (CU) ange­hoben und verein­heit­licht werden sollen.

Bisher senden Radio Eins, Radio Bamberg, Radio Main­welle und Radio Plas­sen­burg nur mit einer Daten­rate von 64 kBit/s. Das Ergebnis einer Verein­barung mit dem Baye­rischen Rund­funk (BR) im Zuge eines Pilot­pro­jektes zur Anpas­sung des Fehler­schutzes und der Daten­raten ermög­liche laut BLM nun, dass der Klang verbes­sert werden kann.

Bessere Vermark­tungs­mög­lich­keitem

DAB+-Radio­sender erhalten ab sofort auch bessere Vermark­tungs­mög­lich­keiten und können somit ihre Inves­tionen durch regio­nale und bundes­weite Werbung refi­nan­zieren. Ab 2023 erwei­tert der größte deut­sche Werbe­ver­markter RMS seine bundes­weit ausge­rich­tete "Super Kombi" um 13 Programme. Zu diesem Paket gehört auch die bisher von der ARD-Tochter AS&S bediente Kombi mit den DAB+-Privat­radios Radio Schla­ger­para­dies, Radio Paloma, Lulu.fm, dpd Driver's Radio, Femo­tion, Sport­radio Deutsch­land, Zound1Max, Zound1Mix und Nost­algie. Mit der Kombi können bundes­weite Werbe­trei­bende über die RMS Spots bei den Sendern schalten, ohne dass diese die Vermark­tung selbst über­nehmen. Lange hatte sich RMS gewei­gert, DAB+-Programme zu vermarkten, denn als Gesell­schafter des Werbe­ver­mark­ters fungieren die größten deut­schen UKW-Privat­radios.

Mit insge­samt neun Programmen hat zudem der natio­nale New-Audio-Vermarkter RAUDIO.BIZ eine neue landes­weite Vermark­tungs-Kombi für Nord­rhein-West­falen gegründet. Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi-NRW richtet sich an die Werbung trei­bende Wirt­schaft im mit rund 18 Millionen Einwoh­nern bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land NRW, das bezogen auf die Einwoh­ner­zahl inner­halb der EU-Mitglied­staaten, den 8. Rang einnimmt, vergleichbar mit den Nieder­landen.

Zum Line-Up der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW gehören sowohl jahre­lang etablierte bekannte Marken mit erfolg­rei­chen Programmen in anderen Bundes­län­dern, die fortan auch in NRW über DAB+ zu hören und erst­mals landes­weit buchbar sind, wie auch neue Ziel­grup­pen­pro­gramme, explizit für NRW.

Tele­star hat die ersten Digi­tal­radios mit EWF-Funk­tion in den Handel gebracht.