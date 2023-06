DAB+: Lokaler Mux Dresden startet Anfang Juli

Anfang Juli soll in Sachsen ein weiterer Multi­plex im Digi­tal­radio DAB+ starten. Während Netz­betreiber Divicon Media den Termin noch nicht offi­ziell bestä­tigt hat, heißt es von Programm­anbie­tern, dass das lokale Bouquet Dresden am Montag, 3. Juli, auf Sendung gehen soll.

Diese Programme besitzen eine Zulas­sung

Neuer DAB+-Mux vom Dresdner Fernsehturm

Quelle: Telekom Netz/YouTube, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Acht Programme besitzen eine Zulas­sung:

Radio Dresden 2 ist ein Ableger des regio­nalen Senders Radio Dresden mit etwas älterer Musik­farbe.

ist ein Ableger des regio­nalen Senders Radio Dresden mit etwas älterer Musik­farbe. Radio WSW war lange Zeit ein Lokal­radio für die Region Weiß­wasser/Bautzen, sendet nun aber digital in weiten Teilen von Sachsen.

war lange Zeit ein Lokal­radio für die Region Weiß­wasser/Bautzen, sendet nun aber digital in weiten Teilen von Sachsen. lulu.fm ist ein Spar­ten­pro­gramm für die schwul-lesbi­sche Commu­nity, Dresden wird ein weiteres, digi­tales Sende­gebiet.

ist ein Spar­ten­pro­gramm für die schwul-lesbi­sche Commu­nity, Dresden wird ein weiteres, digi­tales Sende­gebiet. Bei MEGARADIOmix gibt es nonstop Hitmixe von Star-DJ Enrico Osten­dorf.

gibt es nonstop Hitmixe von Star-DJ Enrico Osten­dorf. coloRadio ist ein freies Radio für die Region Dresden, man teilt sich einen Sende­platz mit dem eben­falls freien Sender Radio Zett aus Zittau.

ist ein freies Radio für die Region Dresden, man teilt sich einen Sende­platz mit dem eben­falls freien Sender Radio Zett aus Zittau. egoFM versteht sich als "Radio für Musik­ent­decker" mit Musik vorrangig gegen den Main­stream.

versteht sich als "Radio für Musik­ent­decker" mit Musik vorrangig gegen den Main­stream. Bei PELI ONE Urban gibt es Black Music und RnB.

gibt es Black Music und RnB. Radio Holiday ist ein Programm, das sich mit den Themen Urlaub und Reisen beschäf­tigt.

Große Viel­falt in Dresden

Gesendet werden soll mit einer Sende­leis­tung von 1,6 kW vom Fern­mel­deturm Dresden-Wach­witz im Kanal 11A. Damit wird Dresden und das Umland gut versorgt.

Nach dem Start des Ensem­bles gibt es im Groß­raum Dresden eine noch größere Auswahl an Radio­pro­grammen im Digi­tal­radio: Neben den beiden natio­nalen Ensem­bles, dem Multi­plex des MDR, einem landes­weiten Privat­radio-Bouquet und einem regio­nalen Multi­plex ist dann noch der lokale Mux zu hören.

NDR beschallt Feri­eninsel Usedom über DAB+

Wer zum Abschalten auf die Sonnen­insel Usedom fährt, bekommt dort nun noch mehr Radio­pro­gramme. Der NDR treibt die DAB+-Versor­gung voran. Diesmal profi­tieren die Ostsee­bäder Bansin, Herings­dorf und Ahlbeck. Der NDR nahm am Freitag, 23. Juni, am Standort Herings­dorf einen weiteren DAB+-Sender im Kanal 8B in Betrieb. Dieser versorgt den östli­chen Teil der Insel Usedom und bietet auch in Swine­münde und Misdroy auf polni­scher Seite einen guten Empfang.

Zum DAB+-Programm­angebot gehören NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY, die alle auch weiterhin über UKW empfangbar sind. Zusätz­lich exklusiv im Digi­tal­radio können Radio­hörende NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial einschalten.

