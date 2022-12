Über 30 DAB+-Radioprogramme für Bahnreisende

Wer in den Zügen Radio hören will, ist oft auf Inter­net­radio über das bord­eigene WLAN-Netz ange­wiesen. Terres­tri­scher Empfang ist aufgrund der Dämmung vieler­orts unbrauchbar. Zwei Unter­nehmen arbeiten nun an einer neuen Lösung, um das Digi­tal­radio DAB+ in Züge zu bringen.