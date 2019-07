Experten-Talk: Niedersachsen "kämpft" gegen DAB+

Vor einigen Wochen hat sich der nieder­säch­sische Landtag einstimmig gegen eine weitere Förde­rung des terres­trischen Digi­talra­dios DAB+ ausge­spro­chen. Der Hörer habe sich letzten Endes dafür entschieden, beim analogen UKW-Rund­funk zu bleiben. Das habe die Politik zu akzep­tieren. Doch hinter der Entschei­dung steckt mehr. Um die Hinter­gründe einmal darzu­legen, haben wir unseren Broad­cast-Experten Michael Fuhr ins Podcast-Studio einge­laden haben.

Podcast zur DAB+-Entscheidung in Niedersachsen Bleiben die Hörer wirk­lich beim analogen UKW-Radio? Liegt die Zukunft des Hörfunks im Internet und ist DAB+ tatsäch­lich nur eine vorüber­gehende Erschei­nung, die Programm­anbieter wie Hörer nur Geld kostet? Schließ­lich müssen die Programm­veran­stalter für die Verbrei­tung zahlen und die Hörer brau­chen neue Empfangs­geräte. Kann es sein, dass schon in wenigen Jahren 5G Broad­cast dafür sorgt, dass die Nutzer erneut in neue Endge­räte inves­tieren müssen?

Nüch­tern betrachtet stecken hinter der Entschei­dung des nieder­säch­sischen Land­tags ganz andere Inter­essen. So gibt es in Nieder­sachsen Programm­anbieter, deren Geschäfts­modell auf der jetzigen UKW-Verbrei­tung basiert. Auf DAB+ lässt sich das nicht 1:1 abbilden. Darüber spre­chen wir im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Darüber hinaus zeigen wir in der neuen Podcast-Folge auf, dass die Land­tags-Entschei­dung unter dem Strich keine Auswir­kung hat und DAB+ auch in Nieder­sachsen nicht nur auf Sendung bleibt, sondern auch weiter ausge­baut wird. Erst in dieser Woche hat der Nord­deut­sche Rund­funk einen neuen Sender aufge­schaltet, um Versor­gungs­lücken zu schließen.

