In der zweiten April-Hälfte werden weitere Sende­anlagen für den ersten DAB+-"Bundesmux" in Bran­den­burg und Meck­len­burg-Vorpom­mern in Betrieb genommen.

DAB+-Sendernetzausbau läuft weiter

Logo: Digitalradio Deutschland / krix.fm Im März hat der Netz­betreiber Media Broad­cast über die Ausbau­pläne für den ersten bundes­weiten DAB+-Multi­plex in diesem Jahr infor­miert. Insge­samt sollen im Jahr 2022 zwölf neue Sende­anlagen in Betrieb genommen werden, um bishe­rige Versor­gungs­lücken zu schließen. Bereits aufge­schaltet wurde ein Sender in Reut­lingen. Jetzt folgen zwei weitere Stand­orte.

Seit dem 20. April, 15 Uhr, funkt der erste "Bundesmux" auch vom Standort Güstrow in Meck­len­burg-Vorpom­mern. In dieser Stadt war das Paket mit vier öffent­lich-recht­lichen und neun privaten Hörfunk­pro­grammen bereits zu empfangen. Aller­dings reichte die Signal­qua­lität von weiter entfernten Sende­anlagen nicht für einen stabilen Empfang inner­halb von Gebäuden aus. Dieses Problem besteht dank der Inbe­trieb­nahme des neuen 1-kW-Senders direkt in Güstrow nun nicht mehr. Auch auf der Auto­bahn 19 verbes­sert sich der Empfang.

Der Nord­deut­sche Rund­funk betreibt bereits seit 2017 einen DAB+-Sender am Standort Güstrow. Dieser arbeitet mit einer Strah­lungs­leis­tung von 10 kW und versorgt neben der Stadt auch die Umge­bung von Güstrow mit den Hörfunk­pro­grammen der Vier-Länder-Rund­funk­anstalt für den Norden Deutsch­lands. Für den zweiten (nahezu) bundes­weiten DAB+-Multi­plex ist am Standort Güstrow derzeit kein Sender geplant.

Sender Eisen­hüt­ten­stadt versorgt die Oder-Spree-Region

DAB+-Sendernetzausbau läuft weiter

Logo: Digitalradio Deutschland / krix.fm Für den 28. April hat Media Broad­cast die Inbe­trieb­nahme eines weiteren Senders für den ersten DAB+-"Bundesmux" ange­kün­digt. Dieser steht in Neuzelle bei Eisen­hüt­ten­stadt und arbeitet mit einer Strah­lungs­leis­tung von 5 kW. Die neue Sende­anlage im Bundes­land Bran­den­burg - direkt an der Grenze zu Polen gelegen - versorgt neben Eisen­hüt­ten­stadt auch Teile des Kreises Oder-Spree und die Region um Guben. Für den Standort Eisen­hüt­ten­stadt ist auch ein DAB+-Sender des Rund­funks Berlin-Bran­den­burg in Planung. Dieser soll im Kanal 10B mit 1 kW arbeiten.

Für den ersten bundes­weiten Multi­plex ist in den kommenden Monaten die Inbe­trieb­nahme weiterer Sender an den Stand­orten Petkus (Bran­den­burg), Pfaf­fen­hofen, Unter­rin­gingen (beide Bayern), Torgelow (Meck­len­burg-Vorpom­mern), Steinkimmen, Uelzen (beide Nieder­sachen), Zwickau (Sachsen), Henn­stedt und Süder­lügum (beide Schleswig-Holstein) geplant. Die genauen Termine für die Inbe­trieb­nahme dieser Sende­anlagen sind noch nicht bekannt.

Der erste "Bundesmux" sendet deutsch­land­weit einheit­lich im Kanal 5C. Verbreitet werden die öffent­lich-recht­lichen Programme Deutsch­land­funk, Deutsch­land­funk Kultur, Deutsch­land­funk Nova, Deutsch­land­radio Doku­mente & Debatten sowie die privaten Programme Absolut Relax, Energy, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schla­ger­para­dies, Schwarz­wald­radio und sunshine live.

Wie berichtet schaltet das Deutsch­land­radio im Gegenzug sukzes­sive weitere UKW-Sender ab.