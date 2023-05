Mehr DAB+ für Berlin: Das ist neu

Die Medi­enan­stalt Berlin/Bran­den­burg (mabb) will jetzt auch nicht-kommer­zielle Radio­ver­anstalter ins terres­tri­sche Digi­tal­radio bringen und hat mehreren Veran­stal­tern Kapa­zitäten über DAB+ zuge­wiesen.

Der offene Kanal "ALEX Berlin" erhält einen voll­wer­tigen Sende­platz im Kanal 7D des rbb. "Radio Netz­werk Berlin" (Montag 6 Uhr bis Freitag 6 Uhr) und die "Freien Radios Berlin/Bran­den­burg" (Freitag 6 Uhr bis Montag 6 Uhr) erhalten einen gemein­samen Sende­platz im Kanal 7D des rbb. Auf UKW firmieren beide unter dem Namen "88VIER". Mehr DAB+ für Berlin

Foto: Media Broadcast "Radio Slub­furt" aus Frank­furt/Oder erhält einen voll­wer­tigen Sende­platz im Zwei-Länder-Mux im Kanal 12D, aller­dings mit der Auflage der mabb, den Hörfunk­pro­grammen "FRRAPÓ - Freies Radio Potsdam", "Radio Pax", "Radio Ginseng" und "Radio Wolters­dorf" sowie gege­benen­falls weiteren von der Medi­enan­stalt zu bestim­menden Hörfunk­pro­grammen einen diskri­minie­rungs­freien und chan­cen­glei­chen Zugang zu Sende­flä­chen entspre­chend dem jewei­ligen programm­lichen Viel­falts­bei­trag zu gewähren. Alle Zuwei­sungen gelten zunächst nur bis zum 31. Dezember 2024.

10 private Bewerber für DAB+

Auf die Ausschrei­bung der mabb für Kapa­zitäten im Digi­tal­radio DAB+ gab es insge­samt zehn private Bewerber. Dabei wollen das türkisch­spra­chige Metropol FM und Jazz Radio künftig neben UKW auch über DAB+ senden.

Der Berliner Rund­funk 91,4 und 94.3 r.s.2 wollen vom Berliner Multi­plex (Kanal 7B) in den Zwei-Länder-Mux (Kanal 12D) wech­seln und damit ihre Reich­weite ausdehnen.

Die bereits in anderen Bundes­län­dern aktiven Privat­radios Femo­tion Radio, Radio Boller­wagen und Joke FM wollen auch terres­trisch in Berlin senden. Eine Rück­kehr in den digi­talen Äther plant Radio FG aus Frank­reich. Ganz neu am Start sind artbeat Berlin (Ableger von BB Radio) und Chillout Radio (Antenne Bayern Group).

