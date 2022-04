DAB+: Neue Lizenzen für Radios in Bayern

Neue regio­nale DAB+-Programme für Bayern: Der Medi­enrat der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) hat in seiner letzten Sitzung entschieden, dass im Netz Allgäu-Donau-Iller (Kanal 8B) künftig Radio Fantasy verbreitet werden darf. Im eben­falls ausge­schrie­benen DAB-Versor­gungs­gebiet Ober­land-Südost­ober­bayern (7A) kommt das Münchner Kirchen­radio zum Zug. Beide Programm­angebote bekommen für zehn Jahre, befristet bis zum 1. April 2032, entspre­chende Daten­kapa­zitäten zuge­wiesen.

Radio Fantasy, Top FM, Das neue Radio Seefunk und MKR können Sende­gebiete erwei­tern

Radio Fantasy kann Reichweite auf DAB+ erhöhen

Foto: Radio Fantasy Radio Fantasy, seit Jahren in Augs­burg als Lokal­radio etabliert, richtet sich mit seinem Musikmix aus aktu­ellen Hits und Newcomer-Songs an die Kern­ziel­gruppe der 14- bis 39-Jährigen. Die Nach­richten aus der Region bringen Infor­mationen aus Politik, Bildung, Unter­hal­tung und Kultur. Mittel­fristig sind eigene Lokal­fenster für das Allgäu geplant. Durch die Aufnahme von verbin­denden Themen aus beiden Regionen soll das Programm für die Hörer­schaft im gesamten Versor­gungs­gebiet rele­vant sein.

Das werbe­freie Münchner Kirchen­radio (MKR) ist ein Spar­ten­pro­gramm mit einem hohen Wort­anteil (50 Prozent), das bisher schon im Regio­nalmux München verbreitet wird. Das Hörfunk­angebot des Sankt Micha­els­bund Landes­ver­band Bayern e.V. richtet sich an kultu­rell, kirch­lich und reli­giös Inter­essierte im Alter von 30 bis 60 Jahren. Das Wort­pro­gramm mit Nach­richten, Repor­tagen, Inter­views und Medi­tationen wird durch Soft-Pop orien­tierte Musik ergänzt. Der Fokus der Bericht­erstat­tung liegt auf dem Leben in den Pfar­reien und Verbänden, die zum Erzbistum München/Frei­sing gehören.

Das rock­ori­entierte Radio TOP FM darf künftig sein digi­tales Sende­gebiet erwei­tern und bekommt auf Beschluss des Medi­enrats der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) Kapa­zitäten für die Verbrei­tung im DAB-Netz Ober­land-Südost­ober­bayern (Block 7A). Bisher wird schon im Regio­nalmux München gesendet. Der Medi­enrat hat zudem entschieden, dem Programm "Das neue Radio Seefunk" aus Baden-Würt­tem­berg Kapa­zitäten im DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller (Kanal 8B) zuzu­weisen. Die Nutzung ist bis zum 31. März 2023 befristet. Bis dahin sollen Versor­gungs­lücken in Baden-Würt­tem­berg durch einen Netz­ausbau besei­tigt sein.

Ausschrei­bung im Norden

Im Norden hat der Medi­enrat der Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) in seiner letzten Sitzung die Ausschrei­bung terres­tri­scher Über­tra­gungs­kapa­zitäten zur Verbrei­tung privater Hörfunk­ange­bote und Tele­medien über DAB+ in Schleswig-Holstein beschlossen. Die Ausschrei­bung richtet sich ausschließ­lich an Anbieter von Medi­enplatt­formen und wird am 4. April auf www.ma-hsh.de veröf­fent­licht.

Bisher kann das landes­weite Programm R.SH im Rahmen eines Pilot­pro­jekts seine Sendungen in den Multi­plexen des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR) verbreiten, ferner gibt es lokale Muxe in den Regionen Lübeck, Kiel und auf der Insel Sylt.

Mit Absolut Germany startet am kommenden Montag, 4. April, offi­ziell ein weiteres Programm von Absolut Radio über DAB+.