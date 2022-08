DAB+: Der 2. Bundesmux wird weiter ausgebaut

Brillux Radio ist bald auch am Firmensitz Münster zu hören

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Nach einer längeren Pause könnte der Ausbau beim zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex jetzt weiter­gehen. Nach Infor­mationen von teltarif.de wurde für den Standort Münster/West­falen der Kanal 9B, der für den zweiten Bundesmux im Westen und Südwesten sowie Teilen der Mitte Deutsch­lands genutzt wird, von der Bundes­netz­agentur in die Koor­dinie­rung geschickt. Münster ist die einzige Groß­stadt in Deutsch­land, in der das Ensemble mit 16 Privat­radios noch nicht oder nur unzu­rei­chend zu hören ist. Die Strah­lungs­leis­tung soll 5 kW betragen.

Bisher hat Netz­betreiber Media Broad­cast die geplante Aufschal­tung noch nicht bestä­tigt. Für den zweiten Bundesmux gibt es auch noch weitere bisher nicht reali­sierte Koor­dinie­rungen. Diese stammen jedoch noch aus der Zeit vor dem Sende­start des Bouquets. Für die Aufschal­tung in Münster spricht, dass die Koor­dinie­rungs­anfrage neu ist.

Münster ist der Sitz von Brillux Radio

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Für den Ausbau mit dem Standort Münster dürfte es mehrere Gründe geben. Zum einen ist das von den Medi­enan­stalten vorge­schrie­bene Versor­gungs­ziel (70 Prozent der Bevöl­kerung Deutsch­lands und 90 Prozent aller Auto­bahnen) aktuell noch nicht erreicht. Zum anderen gibt es mit Brillux Radio nun einen Veran­stalter im Multi­plex, der aus Münster kommt und somit künftig auch am Firmen­standort zu hören wäre. Der Sender würde zudem eine Lücke auf der Auto­bahn A1 schließen und Teile der A43 versorgen.

Seit dem Sende­start des zweiten DAB+-Bundesmux wurden drei weitere Sende­anlagen in Betrieb genommen: in Daun/Eifel (auf Initia­tive des Unter­neh­mens TechniSat), in Erfurt und zur besseren Versor­gung des Berliner Westens am Standort Berlin-Scholz­platz.

NDR Radio­pro­gramme in Clop­pen­burg und Vechta noch besser über DAB+ zu empfangen

Radio­hörer im Olden­burger Müns­ter­land können ab sofort die Hörfunk­pro­gramme des NDR in noch besserer Qualität empfangen. Der neue Sender in Vechta-Lang­förden versorgt die Region zwischen Garrel, Wildes­hausen, Barns­torf, Lohne (Olden­burg), Quaken­brück, Lastrup und Molbergen im Kanal 8D. In Clop­pen­burg, Vechta und Cappeln (Olden­burg) ist das terres­tri­sche Digital­radio nun auch im Haus zu empfangen.

Zum DAB+-Programm­angebot gehören weiterhin die auch über UKW ausge­strahlten NDR Ange­bote wie NDR 1 Nieder­sachsen, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätz­lich sind exklusiv im Digital­radio NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

