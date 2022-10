DAB+: Neue Programme und Sendeanlagen

Der erste bundes­weite DAB+-Multi­plex mit vier Programmen von Deutsch­land­radio und neun Privat­sen­dern ist ab sofort über zwei weitere Sende­anlagen zu hören. Gesendet wird vom Standort Unter­rin­gingen bei Nörd­lingen in Bayern. Das Ensemble im Kanal 5C wird hier mit einer Leis­tung von 10 kW ausge­strahlt und schließt hier­über auch Versor­gungs­lücken zwischen Ulm und Augs­burg.

Eben­falls neu am Netz ist die Anlage Henn­stedt im Kreis Stein­burg zwischen Itzehoe und Neumünster. Die Strah­lungs­leis­tung beträgt hier 1 kW. Weitere Lücken sollen bis Jahres­ende noch durch die Sender Torgelow (Meck­len­burg-Vorpom­mern) und Zwickau (Sachsen) geschlossen werden. Dann wächst das Sende­netz auf 161 Sende­anlagen.

Antenne Ostalgie neu in Thüringen

Antenne Ostalgie ist neu in Thüringen auf DAB+ am Start

Foto: Antenne Thüringen Mit dem Ableger Antenne Ostalgie erwei­terte der landes­weite Privat­sender Antenne Thüringen sein Digi­tal­port­folio. Der neue Sender ging am 3. Oktober offi­ziell an den Start. Unter dem Motto "Weils zu uns gehört" ist das Programm ab sofort als Webchannel über antenneostalgie.de und über DAB+ in den Regionen Erfurt und Weimar (Kanal 12B) zu hören.

2023 sollen weitere Regionen im Frei­staat mit DAB+ erschlossen werden. Bei Antenne Ostalgie laufen Songs ab den 1960er Jahren bis 1989, von Künst­lern aus der ehema­ligen DDR und aus West­deutsch­land, genauso wie von inter­natio­nalen Bands.

Verän­derungen bei DAB+ in Hamburg

In den beiden DAB+-Multi­plexen für Hamburg stehen unter­dessen Verän­derungen bevor. Auf Anfrage des Bran­chen­dienstes "dehn­media" teilt eine Spre­cherin der Medi­enan­stalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH) mit, dass die Radio B2 GmbH das Programm Star*Sat Radio anstelle der Welle LoungePlus im 1. Hamburger Multi­plex (Kanal 10D) aufschalten will.

Der nicht-kommer­zielle Sender Tide räumt im Multi­plex 1 seinen Programm­platz und wech­selt in den güns­tigeren zweiten Multi­plex (Kanal 12C). Die dem eben­falls nicht-kommer­ziellen Freien Sender Kombinat (FSK) zuste­henden UKW-Förder­mittel wurden umge­widmet, um den noch im Oktober geplanten DAB+-Start im Mux 2 zu unter­stützen.

SLM: Ausschrei­bung verfüg­barer Über­tra­gungs­kapa­zitäten

Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) hat im Rahmen seiner Sitzung am 4. Oktober die Ausschrei­bung von DAB+-Kapa­zitäten für den geplanten sach­sen­weiten Multi­plex beschlossen. Es handelt sich um Über­tra­gungs­kapa­zitäten von bis zu 228 Capa­city Units (CUs), die im ersten Ausschrei­bungs­ver­fahren noch nicht vergeben wurden.

Der Entschei­dung voraus­gegangen waren Inter­essen­bekun­dungen kommer­zieller Hörfunk­ver­anstalter, ihre Programme auch sach­sen­weit verbreiten und die hierfür noch freien Kapa­zitäten nutzen zu wollen.

Die regio­nalen Muxe in Sachsen sollen im Früh­jahr 2023 starten.