Österreich startet Ausschreibung für DAB+-Multiplexe

Abdeckung Mux I Österreich startet auf DAB+ durch. Die Medien­behörde KommAustria hat die Aus­schreibun­gen für den Regel­betrieb mit dem digital-terres­trischen Radio, das es bisher in der Alpen­republik nur im Raum Wien im Rahmen eines Test­betriebes gibt, ver­öffent­licht. Die Aus­schreibung umfasst einen natio­nalen Multi­plex und eine zweite Bedeckung für regionale oder lokale Programm­angebote. Sie richtet sich an Unter­nehmen, die die tech­nische Infra­struktur und die jeweils dazu­gehörige Programm­plattform betreiben wollen. Sollte das Interesse an DAB+ größer sein als erwartet, könnte noch eine dritte Bedeckung ausge­schrieben werden.

Nationaler Multiplex mit Regionalisierungsmöglichkeit

Anders als beim deutschen Bundesmux lässt die Sender­netz-Konfigu­ration des "Mux I" (Öster­reich unter­teilt in die drei Kanäle 11A im Westen, 11B in der Mitte und 11D im Osten) auch Möglich­keiten der Regionali­sierung zu. Beim "Mux II" gibt es neun Kanäle, beim optio­nalen "Mux III" sind es 14 Kanäle. Bis 12. Juni 2017 können sich Interes­senten bewerben. Die KommAustria will dann im vierten Quartal 2017 eine Entschei­dung verkünden. Der Start ist für 2018 - zunächst in den Landes­haupt­städten - vorgesehen. Hierzu­lande interes­sant wird die Verbrei­tung für die Landes­haupt­städte Bregenz und Salz­burg von den Stand­orten Gaisberg und Pfänder, die auch weit nach Deutsch­land hinein senden.

Nicht mit dabei sein werden der Öster­reichi­sche Rundfunk (ORF) und der größte Privat­sender Kronehit. Beide haben sich im Vor­feld gegen DAB+ ausge­sprochen.

Südtirol schaltet DAB alt zugunsten von DAB+ ab

Unterdessen hat die öffentlich-rechtliche Rund­funk Anstalt Süd­tirol (RAS) am 31. Januar die letzten Digital­radio­programme von DAB alt auf das modernere DAB+ umge­stellt. Das ermöglicht nun auch die Aus­strahlung der Bil­dungs- und Indie Pop/Rock-Welle DRadio Wissen (ab Mai: Deutsch­land­funk Nova) in Süd­tirol. Die RAS strahlt keine eigenen Pro­gramme aus, sondern ver­breitet Sender aus dem Aus­land (Re-Broad­casting), um die Versor­gung der deutsch­sprachigen Bevöl­kerung zu gewähr­leisten. Aus Deutsch­land sind das sechs Pro­gramme des Baye­rischen Rund­funks, der Kinder­kanal Kiraka (WDR) sowie Deutsch­land­radio Kultur und DRadio Wissen.

Auf DAB+ sind die Programme vom Brenner bis kurz vor Verona zu hören, auch Groß­teile des Garda­sees werden mit den beiden RAS-Emsembles erreicht, was deutschen Urlaubern hier einen kosten­losen Empfang von heimischen Radio­pro­grammen über Antenne ermöglicht. Künftig will die RAS aus­schließ­lich auf DAB+ setzen, erste UKW-Sende­anlagen will die Rund­funk­anstalt noch in diesem Jahr abschalten.

Alles rund um DAB, DAB+, Internet-Radio und mehr lesen Sie in unserem Radio-Ratgeber.