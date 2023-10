cyberSIM: Drillisch startet schon wieder neue Tarif-Marke

handyvertrag.de, simp­lytel, PremiumSIM, sim.de, winSIM, smartmobil.de, maXXim, DeutschlandSIM, BILDconnect, Simdiscount.de, refur­bished-handys.de, your­fone, discoTEL, M2M-mobil: Wer bis jetzt mitge­zählt hat, kommt auf mindes­tens 14 aktive Marken für Handy-Tarife bei Dril­lisch. Hier sind aller­dings die in der Vergan­gen­heit wieder einge­stampften Marken nicht mitge­zählt - alle genannten Marken vertreiben aktuell Tarife und teils auch Geräte.

Vor exakt einer Woche star­tete mit BLACKSIM die 15. Marke. Und heute kommt - ohne ersicht­lichen Grund - mit cyberSIM die 16. Marke hinzu.

Neuauf­lage eines bekannten Konzepts

Neue Drillisch-Marke cyberSIM

Bild: Drillisch Online GmbH Welche Stra­tegie Dril­lisch mit immer mehr Tarif-Marken, die recht ähnlich struk­turiert sind, verfolgt, bleibt unge­wiss. Anhand des Webseiten-Designs kann man zwar verschie­dene Ziel­gruppen erahnen, auf die Gestal­tung der Tarife hat das jedoch kaum einen Einfluss: Die wirk­lich güns­tigen Tarife rotieren im Wochen­abstand zwischen den verschie­denen Haupt-Marken, was teltarif.de dazu veran­lasst, eine Über­sichts­seite für die wöchent­lichen Tarif-Aktionen zu betreiben.

Die heute star­tende neue Marke cyberSIM über­nimmt etwas, das es bereits in der vergan­genen Woche bei BLACKSIM gab: Für alle Tarife, die wieder mit maximal 50 MBit/s im Telefónica-Netz reali­siert werden, gibt es einen Bonus von 20 Euro beim Mitbringen der eigenen Rufnummer. Bei 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit fallen 9,99 Euro einma­lige Anschluss­gebühr an, bei einmo­natiger Lauf­zeit sind es einmalig 19,99 Euro und bei Bundles mit Hard­ware 29,99 Euro.

Auch die cyberSIM-Tarife bieten eine inner­deut­sche Allnet- und SMS-Flat. 7 GB gibts für 5,99 Euro monat­lich, 18 GB kosten 8,99 Euro. Für monat­lich 10,99 Euro gibts bei cyberSIM in dieser Woche 27 GB, der teuerste Tarif bietet 40 GB für 16,99 Euro monat­lich. Auch bei cyberSIM sind die auf der Webseite ange­gebenen durch­gestri­chenen Preise - wie bei den anderen Dril­lisch-Marken - Illu­sions-Preise, die in Wirk­lich­keit nie real von den Kunden verlangt werden (weil sie auch gar nicht attraktiv wären).

Eine Einschät­zung (von Alex­ander Kuch)

Als was muss man den Start von BLACKSIM und cyberSIM im Abstand von einer Woche bei Dril­lisch also bezeichnen? Ganz einfach: Als Nebel­kerze. Nicht zu leugnen ist: Von jeder Dril­lisch-Marke gehört mindes­tens einer der Tarife im Handy-Tarif­ver­gleich von teltarif.de zu den Tarifen mit dem besten Preis-Leis­tungs­ver­hältnis. Doch nach einer Woche ist dann nach dem Rota­tions­prinzip ein Tarif einer anderen Marke dran. Oft wech­selt das gute Preis-Leis­tungs­ver­hältnis aber ledig­lich zwischen sim.de und handyvertrag.de hin und her.

Was bei Dril­lisch trotz des quasi dauer­haften Preis-Leis­tungs-Siegs im Telefónica-Netz aller­dings fehlt, sind echte Tarif-Inno­vationen:

Wo bleibt eine höhere Surf­geschwin­dig­keit von beispiels­weise 100 MBit/s, gege­benen­falls gegen Aufpreis zubuchbar?

Wo bleibt ein bezahl­barer Unli­mited-Tarif im Preis­bereich ab 30 Euro, gege­benen­falls abge­stuft nach Surf­geschwin­dig­keit?

Wo bleibt ein App-Tarif wie fraenk oder freenet Flex/Funk?

Warum wurde ein inter­essantes Konzept wie die jähr­lich mitwach­sende Daten­menge bei simp­lytel (wie beim o2 Grow) schon wieder abge­schafft?

Warum macht Dril­lisch (außer mit discoTEL) quasi nichts mehr im Prepaid-Bereich, beispiels­weise mit den aktuell recht beliebten Mehr­monats- und Jahres­paketen, bei denen das inklu­dierte Daten­volumen flexibel über mehrere Monate verteilt werden kann?

Fest­zuhalten bleibt darüber hinaus, dass die wöchent­liche Tarif-Rotie­rerei zwischen so vielen Marken letzt­end­lich nur Neukunden im Blick hat, für Bestands­kunden aber eher eine Tortur ist, insbe­son­dere dann, wenn man bei einer anderen Dril­lisch-Marke einen güns­tigeren Tarif entdeckt und dann für den Marken­wechsel eine Gebühr bezahlen oder die Rest­lauf­zeit des bishe­rigen Vertrags mit einer Vorfäl­lig­keits­gebühr ablösen darf. Hinzu kommen die - trotz eines Gerichts­urteils - nach wie vor kaum zu recht­fer­tigenden Gebühren für den Tausch eines eSIM-Profils.

Viel­leicht sollte Dril­lisch sich zunächst einmal um diese Themen kümmern, statt wahllos Tarif-Marken zu kreieren, die sich letzt­end­lich glei­chen wie ein Ei dem anderen.

