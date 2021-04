CUII sperrt Webseiten: Das sagt ein Anwalt dazu

Rechtsanwalt Christian Solmecke zur Clearingstelle Urheberrecht im Internet (CUII)

Bild: Tim Hufnagl Ein privater Verein sperrt nach eigenem Geschmack Inter­net­seiten: Auch der zweite Bericht von teltarif.de zu diesem Thema hat einiges an Aufsehen erregt - doch nach wie vor blieben zahl­reiche Fragen offen: Darf ein privater Verein einfach im Internet nach eigenem Geschmack Seiten sperren? Wer wäre berech­tigt und könnte gegen wen wo dagegen klagen?

Darüber hinaus stellen sich Fragen wie: Was kann der einzelne Inter­net­nutzer an der Basis tun? Und gäbe es beispiels­weise ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht, weil der eigene Internet-Zugangs­pro­vider auf einmal Seiten sperrt? Alle diese Fragen haben wir dem bekannten Rechts­anwalt Chris­tian Solmecke gestellt:

teltarif.de: Darf ein privater Verein einfach im Internet nach eigenem Geschmack Seiten sperren?

Bild: Tim Hufnagl Chris­tian Solmecke: Nach der EU-Netz­neu­tra­litäts­ver­ord­nung sind Inter­net­zugangs­anbieter zunächst einmal dazu verpflichtet, den "gesamten Verkehr bei der Erbrin­gung von Inter­net­zugangs­diensten gleich, ohne Diskri­minie­rung, Beschrän­kung oder Störung" zu behan­deln. Sie sind also zunächst einmal eindeutig zur Netz­neu­tra­lität verpflichtet.

Ausnahms­weise dürfen sie aller­dings Webseiten als Verkehrs­manage­ment­maß­nahme blockieren, wenn dies Gesetz­gebungs­akte der EU oder mit dem EU-Recht im Einklang stehende natio­nale Rechts­vor­schriften vorsehen. Frag­lich ist, ob sich die CUII als Zusam­men­schluss von Rech­teinha­bern und Inter­net­zugangs­anbie­tern auf eine solche natio­nale Vorschrift berufen kann. Zwar gesteht § 7 Abs. 4 des Tele­medi­enge­setzes (TMG) Rech­teinha­bern den Anspruch zu, von Tele­medi­endiensten die Sper­rung von Inter­net­seiten zu verlangen, wenn Urhe­ber­rechte verletzt wurden. Dieser Anspruch muss jedoch gericht­lich durch­gesetzt werden. Das geht aus der Geset­zes­begrün­dung von § 7 Abs. 4 TMG hervor. Zudem ist die Norm im Lichte des EU-Rechts auszu­legen, insbe­son­dere von Art. 8 Abs. 3 der Urhe­ber­rechts­richt­linie (InfoSoc-RL). Demnach sollen die EU-Mitglied­staaten sicher­stellen, dass "Rech­teinhaber gegen Inter­net­pro­vider gericht­liche Anord­nungen bean­tragen können, wenn deren Dienste für Urhe­ber­rechts­ver­let­zungen genutzt wurden". Diese Formu­lie­rung legt nahe, dass Netz­sperren aufgrund von Urhe­ber­rechts­ver­let­zungen auf der Grund­lage gericht­licher Anord­nungen ergehen sollen.

Durch die neue Clearing­stelle Urhe­ber­recht sehe ich nicht nur die Infor­mati­ons­frei­heit der Inter­net­nutzer in Gefahr, sondern auch die Grund­rechte vieler Website-Betreiber, deren legale Inhalte nun auf einfa­chem Wege gesperrt werden können. Auch sehe ich sie in ihrem Grund­recht auf ein faires Verfahren einge­schränkt. Daneben halte ich die Netz­sperren durch die CUII für kartell­recht­lich proble­matisch.

Wer wäre berech­tigt und könnte gegen wen wo dagegen klagen?

Sowohl Inter­net­nutzer als auch Website-Betreiber können sich gegen die Netz­sperren vor Gericht wehren. Zum einen kann der Inter­net­nutzer gegen den Provider klagen, dass er auf Grund­lage des Inter­net­ver­trags auch das Recht habe, die gesperrte Website zu besu­chen. Zum anderen können sich die Website-Betreiber gericht­lich gegen die Netz­sperren zur Wehr setzen, da dadurch auch der Zugang zu ihren legalen Inhalten behin­dert werde.

In den Verfahren wird jeweils entschei­dend sein, ob sich die Provider, die sich in der CUII zusam­men­geschlossen haben, erfolg­reich auf § 7 Abs. 4 TMG berufen können. Letzt­end­lich kommt es auf die Ausle­gung von § 7 Abs. 4 TMG vor dem Hinter­grund des EU-Rechts an. Die Sache wird also vermut­lich vor dem EuGH landen.

Was kann der einzelne Inter­net­nutzer an der Basis tun?

Am wich­tigsten ist es bereits jetzt, wenn die CUII gerade ihre Arbeit aufge­nommen hat, gemeinsam poli­tischen Druck aufzu­bauen und sich gegen die Clearing­stelle Urhe­ber­recht zu posi­tio­nieren. Es ist wichtig die Öffent­lich­keit auf die Gefahr der Clearing­stelle für ein freies Internet aufmerksam zu machen. Wem ein freies Internet am Herzen liegt, der hat die Möglich­keit, Peti­tionen gegen die Clearing­stelle zu unter­zeichnen und sich in entspre­chenden Initia­tiven zu enga­gieren.

Gäbe es beispiels­weise ein "Sonder­kün­digungs­recht", weil der eigene Internet-Zugangs­pro­vider auf einmal Seiten sperrt?

Das Bürger­liche Gesetz­buch sieht vor, dass ein Dauer­schuld­ver­hältnis wie der Inter­net­ver­trag mit dem Provider aus einem wich­tigen Grund fristlos gekün­digt werden kann. Ein wich­tiger Grund liegt vor, wenn dem Inter­net­nutzer "unter Berück­sich­tigung aller Umstände des Einzel­falls und unter Abwä­gung der beider­sei­tigen Inter­essen die Fort­set­zung des Vertrags­ver­hält­nisses (...) nicht zuge­mutet werden kann". Die Netz­sperren stellen grund­sätz­lich eine Gefahr für ein freies Internet dar, insbe­son­dere da eine private Insti­tution sie nun nach Belieben anordnen kann. Für den einzelnen Inter­net­nutzer fallen sie im Rahmen seines Inter­net­ver­trags aber weniger ins Gewicht. Da zahl­reiche andere Websites für ihn weiterhin zugäng­lich sind, scheidet ein wich­tiger Grund für eine frist­lose Kündi­gung eher aus. Der Inter­net­nutzer kann den Vertrag weiterhin inner­halb einer Frist kündigen. Eine Fort­set­zung des Vertrags­ver­hält­nisses und eine Kündi­gung im Rahmen der regu­lären Kündi­gungs­frist sind dem Inter­net­nutzer hier noch zuzu­muten.

Zur Person:

Chris­tian Solmecke (47) hat sich als Rechts­anwalt und Partner der Kölner Medi­enrechts­kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE auf die Bera­tung der Internet- und IT-Branche spezia­lisiert. So hat er in den vergan­genen Jahren den Bereich Inter­net­recht/E-Commerce der Kanzlei stetig ausge­baut und betreut zahl­reiche Medi­enschaf­fende, Web-2.0-Platt­formen und App-Entwickler. Neben seiner Tätig­keit als Rechts­anwalt ist Chris­tian Solmecke viel­facher Buch­autor und als Geschäfts­führer der cloud­basierten Kanz­leisoft­ware Legalvisio.de auch erfolg­rei­cher LegalTech Unter­nehmer.