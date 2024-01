Preissenkung für Internet im Auto

Bild: Seat Wer einen Internet-Zugang im Auto nutzen möchte, kann hierzu beispiels­weise auf die Daten­pakete zurück­greifen, die der Fahr­zeug­her­steller in Zusam­men­arbeit mit einem bestimmten Provider anbietet. Eigene SIM-Karten können die Kunden nur noch bei wenigen Autos nutzen. Meist kommen eSIMs zum Einsatz, die zudem fest an den Provider gekop­pelt sind, mit dem der Auto­her­steller zusam­men­arbeitet.

Der Zugang kann für die Connected Services im Fahr­zeug oder auch als WLAN-Hotspot für Smart­phones, Tablets und Note­books genutzt werden. Als Alter­native kommt zwar die Nutzung der im Handy vorhan­denen SIM-Karte in Frage. Doch das Mobil­telefon befindet sich im Auto in einem soge­nannten Fara­day­schen Käfig. Besteht keine Möglich­keit zum Einsatz einer Außen­antenne, so ist der Mobil­funk­emp­fang vergleichs­weise schlecht.

Die von den Auto­mobil­kon­zernen ange­botenen Tarife haben zwei Nach­teile: In der Regel hat der Kunde keinen Einfluss auf das verwen­dete Mobil­funk­netz. Darüber hinaus sind die Tarife oft sehr teuer. Ein Beispiel ist Cubic Telecom, der Provider, der bei Audio, Seat, Skoda und VW zum Einsatz kommt. Bislang kostete ein 25-GB-Paket stolze 72 Euro.

Das ist der neue Preis für das 365-Tage-Paket

Preissenkung für Internet im Auto

Bild: Seat Ein Blick auf unseren Tarif­ver­gleich auf teltarif.de zeigt: Dieser Preis ist unver­hält­nis­mäßig hoch, auch wenn das Paket 365 Tage lang genutzt werden kann und neben den EU-und EWR-Staaten auch in der Schweiz und Monaco, nicht aber in Andorra gilt. Jetzt hat Cubic Telecom reagiert. Der in Irland ansäs­sige Anbieter hat den Preis für sein Jahres­paket auf 34,95 Euro gesenkt. Mehr Daten­volumen bekommen die Kunden aller­dings nicht.

Die klei­neren Preis­modelle bleiben indes unver­ändert. Für 6,95 Euro können die Kunden einen 2-GB-Tarif buchen, der aller­dings nur für maximal 30 Tage zur Verfü­gung steht. Dieses Angebot richtet sich vermut­lich eher an Inter­essenten, die den Daten­tarif im Auto nur kurz­zeitig - etwa während eines Urlaubs oder einer Dienst­reise - benö­tigen. Als weitere Option ist ein 90 Tage lang gültiges Paket erhält­lich, das 5 GB Inklu­siv­volumen bietet. Der Preis liegt bei 14,95 Euro.

Eine Einschät­zung von Markus Weidner

Cubic Telecom hat mit der Preis­sen­kung für das Internet-Jahres­paket einen Schritt in die rich­tige Rich­tung gemacht. 34,95 Euro für 25 GB, die ein Jahr lang nutzbar sind, sind durchaus fair, wie auch ein Blick auf andere Jahres­tarife zeigt, die auf Prepaid­basis ange­boten werden. Das Jahres­paket XS von Aldi Talk kostet stolze 69,99 Euro, bietet aber nur 20 GB Inklu­siv­volumen. Der CallYa Jahres­tarif von Voda­fone hat zwar 50 GB Inklu­siv­volumen, kostet aber auch stolze 99,99 Euro. Die Halb­jahres-Pakete von Penny Mobil und ja!mobil kosten 29,99 Euro, haben aber nur 8 GB Inklu­siv­volumen.

Aus Kunden­sicht wäre es wichtig, das für den eigenen Tarif verwen­dete Mobil­funk­netz auswählen zu können. Derzeit greoft Cubic Telecom in Deutsch­land primär das Voda­fone-Netz zurück. Das ist auch dann nicht änderbar, wenn der Kunde in der Region, in der er über­wie­gend unter­wegs ist, mit Telekom oder Telefónica eine bessere Funk­ver­sor­gung hätte. Hier sollte der Provider unbe­dingt nach­bes­sern.

Im vergan­genen Jahre haben wir Cubic Telecom einem ausführ­lichen Test unter­zogen.