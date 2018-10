Crosscall Core-X3: Outdoor-Smartphone ab sofort verfügbar

Mit dem Core X3 bietet der Outdoor-Hersteller Crosscall jetzt auch ein Einsteiger-Smartphone an. Das stoß- und wasserfeste Smartphone hat ein 5 Zoll großes Display, das von Gorilla Glass 3 geschützt wird. Das Gerät ist nach IP68 zertifiziert, kann also eine halbe Stunde in bis zu 1,5m Wassertiefe unbeschadet überstehen. Auch gegen Staub ist das Handy geschützt. Für die Performance sorgen ein Qualcomm Snapdragon SD425 Quadcore-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Der 16 GB Festspeicher kann mittels Micro-SD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Für ein Einsteiger-Smartphone besonders ist die Möglichkeit der gleichzeitigen Verwendung zweier SIM-Karten dank Dual-SIM-Slot.