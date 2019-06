Crash-Tarife: Allnet-Flat & 2 GB Telekom-Netz unter 10 Euro

Die neuen Crash-Tarife von klarmobil Die neuen Crash-Tarife von klarmobil

Nachdem das Crash-Tarife-Portal mehrere Jahre verwaist war, haben die diversen Marken der freenet-Gruppe seit Januar damit begonnen, über diverse Online-Händler immer wieder rabat­tierte Tarife für eine kurze Zeit mit der Bezeich­nung "Crash" anzu­bieten. Als erster hatte übri­gens die damals noch eigen­stän­dige Debitel im Jahr 2007 die Bezeich­nung für rabat­tierte Tarife verwendet

Nun wird auch offi­ziell das brach­liegende Portal crash-tarife.de wieder belebt. Inhaber ist jetzt laut Impressum die klar­mobil GmbH, die dort rabat­tierte Tarife in verschie­denen Netzen anbietet.

Ein Rätsel­raten um die exakte Bedeu­tung der schwam­migen Begriffe "bestes D-Netz" und "Top D-Netz" ist aller­dings nicht mehr notwendig, weil klar­mobil in den ausführ­lichen Tarif-PDFs stets aufführt, in welchem Netz der Tarif reali­siert ist.

Telekom-LTE-Option nur in den ersten beiden Jahren inklu­sive

Nicht nur durch die Netz­bezeich­nung, auch über die Farb­gebung ist klar zu erkennen, in welchem Netz sich der Tarif befindet. Die Allnet Flat 2 GB inklu­sive SMS-Flat beinhaltet 2 GB Daten­volumen im Netz der Telekom. Die LTE-50-Option ist in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit ohne Aufpreis in der Grund­gebühr von 9,99 Euro enthalten, danach wird ein Aufpreis von 5 Euro monat­lich berechnet und der Grund­tarif kostet 19,99 Euro. klar­mobil verlangt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro, bei Rufnum­mern­mitnahme wird ein Bonus von 25 Euro gewährt.

Die beiden Allnet- und SMS-Flats mit 4 GB und 6 GB werden im Voda­fone-Netz reali­siert. Bei diesen beiden Tarifen ist eben­falls die LTE-Nutzung mit maximal 21,6 MBit/s im Down­stream frei­geschaltet, und zwar dauer­haft, auch nach einer auto­mati­schen Vertrags­verlän­gerung ab dem 25. Vertrags­monat.

Der 4-GB-Tarif kostet in den ersten beiden Jahren 13,99 Euro und ab dem dritten Vertrags­jahr 24,99 Euro. Für die Allnet-Flat mit 6 GB fallen in den ersten 24 Monaten je 18,99 Euro an, danach dann 29,99 Euro. klar­mobil berechnet bei den Tarifen im Voda­fone-Netz eben­falls eine einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro, bei Rufnum­mern­mitnahme wird ein Bonus von 25 Euro gewährt. Um den Bonus zu erhalten, muss der Nutzer von der betref­fenden Karte inner­halb von 30 Tagen nach Frei­schal­tung eine SMS an die Kurz­wahl­nummer 72961 mit dem Text "klar­mobil" senden. Der 2-GB-Tarif im Telekom-Netz wird nur bis zum 30. Juni verfügbar sein.

In unserem Tarif­vergleich gibt es eine Über­sicht aller Allnet- und SMS-Flats im Telekom- und Voda­fone-Netz mit mindes­tens 2 GB Daten­volumen.

