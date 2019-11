Telekom-Netz: LTE-Smartphone-Tarif für 1,99 Euro

klar­mobil bietet im Rahmen der Crash-Tarife derzeit Smart­phone-Tarife mit LTE-Internet ab 1,99 Euro im Monat zusammen. Die Verträge werden in den Netzen von Telekom und Voda­fone reali­siert.

klar­mobil hat unter der Marke Crash-Tarife neue Akti­onsta­rife aufge­setzt, die in den Mobil­funk­netzen der Deut­schen Telekom und von Voda­fone reali­siert werden. Dabei ist jeweils auch der Zugang zum LTE-Netz für schnelle Daten­verbin­dungen möglich. Zudem zeichnen sich die Crash-Ange­bote, die nur für "kurze Zeit" verfügbar sind, wie es offi­ziell heißt, durch nied­rige Fixkosten aus.

Die Smart Flat 500 MB wird im Telekom-Netz geschaltet und schlägt mit 1,99 Euro monat­licher Grund­gebühr zu Buche. Anschluss­gebühren fallen nicht an. Der Vertrag bietet jeden Monat 100 Inklu­sivmi­nuten für Tele­fonate in alle deut­schen Netze und - wie der Name des Tarifs schon verrät - 500 MB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über LTE mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream.

Jede weitere Gesprächs­minute kostet 9 Cent. Für eben­falls 9 Cent lassen sich SMS-Nach­richten verschi­cken und der Internet-Zugang wird nach Verbrauch der Inklu­sivleis­tung bis zum Ende des Abrech­nungs­zeit­raums gedros­selt. Inter­essenten sollten bedenken, dass sich die Grund­gebühr nach der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit auf 5,99 Euro erhöht, sofern der Kunde den Vertrag nicht kündigt.

1-GB-Allnet-Flat für 2,99 Euro

Crash-Tarife-Aktion in den "D-Netzen" Zwei weitere Crash-Akti­onsta­rife werden im Voda­fone-Netz reali­siert. Hier beträgt die maxi­male Daten­über­tragungs­geschwin­digkeit für den mobilen Internet-Zugang über LTE 21,6 MBit/s. Die Smart Flat 1 GB für monat­lich 2,99 Euro bietet neben dem 1-GB-High­speed-Surf­paket eben­falls 100 Inklu­sivmi­nuten für Anrufe in alle Netze.

Jede weitere Minute und jede Kurz­mittei­lung schlagen mit 9 Cent zu Buche. Auch hier bleibt der Monats­preis während der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit stabil. Wer den Vertrag länger behält, zahlt ab dem 25. Monat einen Grund­preis in Höhe von 9,99 Euro im Monat.

Bei der Smart Flat 2 GB steigt das unge­dros­selte Daten­volumen auf 2 GB pro Monat. Die anderen Tarif­bestand­teile sind mit den anderen Akti­onsta­rifen iden­tisch. Während der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit beträgt die Grund­gebühr 4,99 Euro pro Monat. Danach erhöht sich der Grund­preis auf 14,99 Euro pro Monat.

Sollten Sie gerade vor der Entschei­dung für einen neuen Handy­tarif stehen, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­vergleich. Hier können Sie Ihr Wunsch-Netz und Ihre benö­tigten Inklu­sivleis­tungen angeben und ein Preis­modell ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­verhalten am nächsten kommt.

