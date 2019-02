Crash: 500 MB und 100 Freiminuten für 5,99 Euro

Die Wiederbelebung der Crash-Tarife der freenet-Gruppe ist noch gar nicht lange her. Jetzt gibt es wieder ein neues Angebot, das mit einem effektiven Monatspreis von 2,23 Euro lockt.

Neuer Crashtarif mit 500 MB Datenvolumen. Mitte Januar wurden die Crash-Tarife nach rund zweijähriger Pause wieder ins Leben gerufen. Der aktuelle, zeitlich begrenzte Sondertarif Crash Smartphone-Flat 500 im D-Netz wird auch wieder über das Portal Vitrado angeboten. Kunden erhalten eine Internetflat mit 500 MB Daten­volumen zu einem monatlichen Preis von 5,99 Euro. Durch Boni reduziert sich die Monatsgebühr auf einen effektiven Preis von 2,23 Euro.

Konditionen

Der reduzierte Monatspreis setzt sich aus der Zurechnung von Boni zusammen. So erhalten Kunden einen Amazon-Gutschein in Höhe von 75 Euro und 25 Euro für die Mitnahme der Rufnummer. Der einmalige Anschlusspreis für den Crash-Tarif liegt bei 9,99 Euro. Die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Der Gesamtpreis für den Zeitraum inklusive Anschlussgebühr beträgt 153,75 Euro (24 x 5,99 Euro plus 9,99 Euro). Werden von diesem Betrag Amazon-Gutschein und der Bonus für die Rufnummernmitnahme abgezogen, ergibt sich der monatliche Preis von rund 2,23 Euro. Nach Ablauf der zweijährigen Laufzeit bleibt die monatliche Gebühr von 5,99 Euro gleich. Der Preis erhöht sich entsprechend nicht. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Laufzeitende. Wird die Frist nicht eingehalten, verlängert sich der Vertrag automatisch um einen Zeitraum von zwölf Monaten.

Um den Bonus für die Rufnummernmitnahme zu erhalten, müssen Kunden innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte eine SMS an die Nummer 72961 mit dem Text "klarmobil" senden. Die Zusendung des Amazon-Gutscheins kann bis zu acht Wochen dauern. Damit der Gutscheinversand erfolgen kann, muss der Vertrag mit klarmobil innerhalb der ersten zwei Monate nach der Tarif-Bestellung ungekündigt sein.

Kunden stehen 100 Freiminuten für Telefonie zur Verfügung. Nach Ablauf fallen Kosten in Höhe von neun Cent pro Minute an, SMS kosten regulär neun Cent. Das Inklusiv-Volumen ist 500 MB groß. Im Download ist eine Geschwindigkeit von maximal 25 MBit/s möglich, im Upload maximal 5 MBit/s. Nach dem Verbrauch des Volumens wird die Datenübertragung sowohl im Download als auch im Upload auf eine Geschwindigkeit von 32 kBit/s reduziert.

Was andere Tarife mit 500 MB Datenvolumen kosten, erfahren Sie in unserem ausführlichen Tarifvergleich.

