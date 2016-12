Neues Internetradio mit Streaming-Funktionen von Block

CR-20 Connected von Block vorgestellt Der HiFi-Spezialist Block hat mit dem CR-20 Connected ein modernes Tischradio auf den Markt gebracht, das viele Anforderungen an ein modernes Streaming-Gerät erfüllt. Der Radioteil liefert Zugang zu mehr als 25 000 Internetradio-Stationen und Podcasts. Wer nur Ortssender hören will, kann das auch terrestrisch über DAB bzw. DAB+ oder UKW (mit RDS) tun. An Senderspeichern gibt es je zehn für UKW, DAB bzw. DAB+ und Internetradio. Im Webradio-Portal können weitere Favoriten gespeichert werden. Ausgestattet ist das CR-20 Connected mit einem 2,8 Zoll-TFT-Farbdisplay, das auch Slide-Shows oder Graphiken darstellen kann. Die Verbindung mit dem Internet-Router kann wahlweise per Ethernet-Kabel oder drahtlos über WLAN (2,4 und 5 GHz) hergestellt werden.

Zahlreiche Streaming-Funktionen

Das Modell ist aber auch ein perfekter Media- und Streaming-Receiver: Unter anderem ist ein Zugang zum Musikdienst Spotify an Bord. Der integrierte Bluetooth-Receiver spielt Musikdateien von Smartphones oder Tablets ab, es ist ferner ein USB-Eingang für Sticks oder Festplatten vorhanden. Das Gerät kann darüber hinaus Musik im Netzwerk streamen, etwa Dateien vom PC.

Das CR-20 Connected ist in Verbindung mit bis zu fünf weiteren Lautsprechern als Multiroom-Basisgerät einsetzbar. Als Extras gibt es eine Schlummer- sowie eine Weckfunktion mit zwei Weckzeitpunkten.

Die Ausgangsleistung des Geräts (RMS) beträgt 2 mal 5 Watt. Als analoger Eingang ist ein 3,5-Millimeter-AUX-in-Anschluss für Peripheriegeräte wie CD-Player vorhanden, an Ausgängen gibt es Anschlüsse für Kopfhörer und Line Out. Die Steuerung des CR-20 Connected ist wahlweise über die mitgelieferte Fernbedienung oder über eine Applikation für Smartphone oder Tablet ("Undok-App") möglich.

Mit seinen Abmessungen von 300 mal 120 mal 140 Millimeter (Breite mal Höhe mal Tiefe) eignet sich das Modell als ideales Tisch- oder Regalradio. Das Modell im Holzgehäuse ist für knapp 300 Euro im Handel erhältlich.