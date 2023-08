Update für CovPass: So lange bleibt die App noch erhalten

Die Corona Warn App ist aus dem Google Play Store und aus dem AppStore von Apple verschwunden. Die meisten Funk­tionen sind bereits im Früh­jahr abge­schaltet worden. Derzeit befindet sich die Anwen­dung in einer Art "Schlaf­modus". Anders sieht es bei der CovPass App aus. Diese hat sogar gerade erst ein Update erhalten, das kostenlos für Android und iOS herun­ter­geladen werden kann.

Auch die CovPass Check App, mit der die Daten des digi­talen Corona-Impf­nach­weises ausge­wertet werden können, ist nach wie vor verfügbar. Vermut­lich kann sich kaum jemand daran erin­nern, wann er zuletzt für Reisen, auf Veran­stal­tungen und in der Gastro­nomie einen Impf­nach­weis benö­tigt hat. Stellt sich die Frage, wie lange diese Anwen­dungen nicht nur verfügbar bleiben, sondern sogar noch aktua­lisiert werden. Neue CovPass-App-Version

Bild: CovPass-App/Robert Koch Institut Wir haben bei der Pres­sestelle des Robert Koch-Insti­tuts nach­gefragt, nachdem der früher kommu­nizierte, euro­paweit abge­stimmte Stichtag 30. Juni 2023 längst verstri­chen ist. "Die CovPass App wird noch bis Ende dieses Jahres in den App-Stores zur Verfü­gung stehen", so die Antwort des RKI. "Es sind zwar keine größeren inhalt­lichen Updates und neue Funk­tio­nali­täten mehr geplant, aber die App erhält regel­mäßig klei­nere Updates, zum Beispiel mit Aktua­lisie­rungen von Libra­ries oder Anpas­sungen an neue Versionen der Betriebs­sys­teme."

Das ist neu

Dem Chan­gelog zur jetzt veröf­fent­lichten neuen Version der CovPass App zufolge infor­miert ein Hinweis­feld auf der Einstiegs­seite der App nun darüber, dass es nicht mehr möglich ist, die Gültig­keit der Zerti­fikate für bestimmte Reise­länder zu prüfen. Einige Menü­punkte verweisen zudem auf Inhalte auf der Webseite des Bundes­minis­teriums für Gesund­heit und werden entspre­chend als externe Links gekenn­zeichnet.

Ein Test der teltarif.de-Redak­tion zeigte, dass eine bereits einge­rich­tete CovPass App weiterhin tadellos funk­tio­niert, wenn ggf. tech­nisch abge­lau­fene Impf­zer­tifi­kate erneuert wurden. Anders sah es im Test beim Versuch aus, die Anwen­dung auf einem neuen Smart­phone einzu­richten. Zwar ließen sich die Impf­nach­weise einscannen, sie wurden jedoch als "abge­laufen" erkannt.

Anders als bei bestehenden Instal­lationen war es auch nicht möglich, die Gültig­keit über die App (wieder)herzu­stellen. "Wenn Sie das Zerti­fikat weiter benö­tigen, wenden Sie sich bitte an eine Apotheke, um sich ein neues Zerti­fikat ausstellen zu lassen", heißt es zur Erklä­rung in der CovPass App - ein Aufwand, denn wohl niemand betreibt, da die Impf­nach­weise ohnehin nicht mehr benö­tigt werden.

