CovPass App: Update bringt neue Import-Funktion

Die CovPass App ist etwas mehr als einem Jahr verfügbar. Sie spei­chert Impf­nach­weise und kann als Alter­native zur Corona Warn App genutzt werden, wenn der Anwender zwar seinen Impf­pass digi­tali­sieren, die anderen CWA-Funk­tionen aber nicht verwenden möchte. Jetzt hat das Robert Koch-Institut die neue Version 1.28 veröf­fent­licht.

Dieses Mal sind die neuen App-Versionen für Android und iOS nicht zeit­gleich zum Down­load bereit­gestellt wurden. Besitzer von Android-Smart­phones haben bereits seit Mitte Juli die Möglich­keit, das Update für die CovPass App aus dem Google Play Store zu instal­lieren. Die iOS-Vari­ante für das iPhone von Apple hat wiederum erst jetzt Einzug im AppStore gehalten. CovPass App aktualisiert

Bild: RKI Die neue Version der CovPass App bringt nicht nur Fehler­berei­nigungen, sondern auch ein neues Feature mit sich. Nutzer haben nach Instal­lation des Updates die Möglich­keit, Zerti­fikate aus PDF-Doku­menten oder Fotos in die App zu impor­tieren. PDF-Dateien können dem Chan­gelog zufolge auch mehrere Zerti­fikate umfassen.

Teure CWA-Alter­native

Wie die WirtschaftsWoche schon Ende vergan­genen Jahres berich­tete, ist die CovPass App deut­lich teurer als zunächst erwartet. Für die Entwick­lung, die Pflege und den Betrieb der Cloud-Dienste für die Smart­phone-Anwen­dung wurden dem Bericht zusammen knapp 15,4 Millionen Euro veran­schlagt. Ursprüng­lich waren nur 2,7 Millionen Euro geplant.

Hinter­grund der deut­lich höheren Kosten sind dem Bericht zufolge euro­paweit gültige Vorgaben, die erst verzö­gert bekannt wurden. Aber auch zunächst nicht geplante Funk­tionen hätten die Kosten in die Höhe getrieben. Als Beispiele werden die Inte­gra­tion von Gene­senen­zer­tifi­katen, die Verknüp­fung mit Soft­ware in Arzt­praxen und die Einrich­tung eines Call­cen­ters genannt.

Bislang nicht bekannt ist, wie lange die CovPass App noch ange­boten und die dazu erfor­der­liche Infra­struktur aufrecht­erhalten bleiben soll. Wie berichtet, könnte der Betrieb der Corona Warn App letzt­malig bis zum kommenden Früh­jahr verlän­gert werden. Nach aktu­ellen Stand würde der Betrieb zum Jahres­ende auslaufen.

Für die CovPass App gibt es mitt­ler­weile aber auch Alter­nativen, die die Smart­phones von Hause aus mitbringen. So können Impf­zer­tifi­kate auch in der Apple Wallet und in der Samsung Wallet gespei­chert werden.