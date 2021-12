CovPass App stürzt ab: Das ist die Alternative

Die CovPass App wurde im Sommer veröf­fent­licht, um es Nutzern zu ermög­lichen, den digi­talen Impf­nach­weis einfach und unkom­pli­ziert auf dem Smart­phone zu hinter­legen. Überall dort, wo das Impf­zer­tifikat benö­tigt wird, reicht es aus, die Anwen­dung auf dem Handy kurz zu öffnen und den dann sicht­baren QR-Code einscannen zu lassen.

Samsung infor­miert in seiner Members-App jetzt darüber, dass die CovPass App auf einigen Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers nicht ordnungs­gemäß funk­tio­niert. Betroffen sind den Angaben zufolge die aktu­ellen Handy-Modelle mit falt­barem Display, also das Samsung Galaxy Z Fold 3, das Samsung Galaxy Z Flip 3 und das Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

Test bestä­tigt Fehler

Probleme mit CovPass App

Bildquelle: digitaler-impfnachweis-app.de, Montage: teltarif.de

Den Angaben von Samsung zufolge kann es zu Abstürzen der CovPass App kommen, wenn diese auf einem der genannten Geräte genutzt wird. Das bestä­tigen auch Rezen­sionen von Nutzern im Google Play Store. Spätes­tens beim Einscannen des QR-Codes stürze die App repro­duzierbar ab. Wir konnten den Effekt auf einem Samsung Galaxy Z Flip 3 eben­falls repro­duzieren.

Wie Samsung weiter mitteilte, wurde das Robert Koch Institut als Heraus­geber der CovPass App über den Fehler bereits infor­miert. Geplant sei ein Update, das die Kompa­tibi­lität mit den Fold­ables wieder­her­stellt. Wann die neue Version der CovPass App zur Verfü­gung steht, ist aber noch nicht bekannt. Derzeit wird im Google Play Store noch die am 30. November veröf­fent­lichte Version 1.13.3 ange­boten.

Auswei­chen auf andere Apps empfohlen

Hinweis in der Samsung-Members-App

Screenshot: teltarif.de Samsung empfiehlt betrof­fenen Kunden, vorüber­gehend auf die Corona Warn App auszu­wei­chen, um den digi­talen Impf­nach­weis auf dem Smart­phone zu nutzen. Als weitere Alter­native bietet sich die Luca App an, die eben­falls die Möglich­keit bietet, Impf­zer­tifi­kate zu spei­chern. Corona Warn App und Luca App können darüber hinaus für den Check-In in der Gastro­nomie und auf Veran­stal­tungen genutzt werden. Dieses Feature bietet die CovPass App nicht.

In einer weiteren Meldung haben wir über ein Feature-Update der Corona Warn App berichtet.