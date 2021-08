CovPass App: Neue Chance auf Apple-Wallet-Integration

CovPass App könnte Apple-Wallet-Anbindung bekommen

Foto/Icon: Apple, Montage: teltarif.de Seit Juni ist die offi­zielle, vom Robert Koch Institut heraus­gege­bene CovApp App verfügbar. Die Anwen­dung ermög­licht das Einscannen digi­taler Impf­nach­weise. Anwender können die Smart­phone-App als Alter­native zum "analogen" Impf­pass nutzen. Von Anfang an haben iPhone-Besitzer kriti­siert, dass die Über­nahme des digi­talen Impf­nach­weises in die Apple Wallet nicht möglich ist.

Entwickler und Heraus­geber hatten sich gegen dieses Feature entschieden. Sie sehen ein erhöhtes Miss­brauchs-Risiko, wenn der digi­tale Impf­pass zugäng­lich ist, ohne das iPhone zu entsperren. Nutzer beklagen wiederum, dass die App daher nur sehr umständ­lich zugäng­lich ist. Nach dem Entsperren des iPhone müsse die CovPass App noch im Menü gesucht und geöffnet werden.

Wallet-Inte­gra­tion würde Nutzung verein­fachen

Foto/Icon: Apple, Montage: teltarif.de Nach der Inte­gra­tion in die Apple Wallet würde ein Doppel­klick auf dem Ein/Aus-Schalter des iPhone genügen. Danach ließe sich der digi­tale Impf­nach­weis aus den dort gespei­cherten Karten auswählen und vorzeigen. Nun könnte es doch noch eine Chance für eine Apple-Wallet-Anbin­dung der CovPass App geben.

Einem Bericht des iPhone-Ticker zufolge haben die Entwickler auf AppStore-Rezen­sionen reagiert, bei denen nach der Inte­gra­tion der Impf­zer­tifi­kate in die Apple Wallet gefragt wurde. "Eine Über­füh­rung des QR-Codes in Apple Wallet ist derzeit in Diskus­sion", heißt es wört­lich. Denkbar wäre, dass diese offi­zielle Lösung für den Impf­pass in der Apple Wallet jetzt erwogen wird, nachdem es bereits seit einiger Zeit verschie­dene inof­fizi­elle Lösungen gibt.

Nur der QR-Code reicht nicht aus

Abzu­warten bleibt nicht nur, ob die offi­zielle Inte­gra­tion der digi­talen Impf­nach­weise in die Apple Wallet wirk­lich einge­führt wird und wann die Kunden mit einem entspre­chenden Update der CovPass App rechnen können. Für den Einsatz in Alltag ist auch die Art der Umset­zung entschei­dend. Nach den bishe­rigen Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion wird der eigent­liche QR-Code nämlich fast nie kontrol­liert bzw. einge­scannt. Statt­dessen werfen Mitar­beiter an der Hotel-Rezep­tion, in der Gastro­nomie etc. nur einen Blick auf den in der App ange­zeigten Impf-Status.

Wie berichtet ist es mitt­ler­weile auch in Apotheken wieder möglich, unter Vorlage von Perso­nal­aus­weis und Impf­pass die QR-Codes für die CovPass App zu bekommen.