Letztes Update: CovPass App wird abgeschaltet

CovPass App wird eingestellt

Bildquelle: digitaler-impfnachweis-app.de, Montage: teltarif.de Die CovPass App hat ein über­raschendes Update auf die Version 1.44 erhalten. Aller­dings handelt es sich dabei voraus­sicht­lich um die letzte Aktua­lisie­rung für den digi­talen Impf­nach­weis, der im Sommer 2021 einge­führt wurde. Eigent­lich wurde das Impf­zer­tifikat per App in den Staaten der Euro­päi­schen Union schon zum 30. Juni einge­stellt. CovPass App und CovPass Check App sollten in Deutsch­land aber noch bis zum Jahres­ende weiter ange­boten werden, wie die Pres­sestelle des Robert Koch-Insti­tuts seiner­zeit auf Anfrage von teltarif.de erklärte.

Auch im Chan­gelog zum jetzt veröf­fent­lichten Update bestä­tigen die Entwickler, dass die "Möglich­keit zur Ausstel­lung von digi­talen COVID-Zerti­fikaten wie etwa Impf- und Gene­senen­zer­tifi­katen zum 31. Dezember 2023 einge­stellt" wird. "Einge­stellt werden deshalb auch die CovPass App und die CovPass Check App. Die CovPass-App werde in einen Wallet­modus versetzt, in welchem die gespei­cherten Zerti­fikate erhalten bleibe."

Hinter­grund: Zum Jahres­ende endet die Über­gangs­zeit, in der die EU die tech­nischen Systeme zur Ermög­lichung der länder­über­grei­fenden Zerti­fikats­prü­fung weiter­betreibt. Es stehe kein inter­natio­nales System mit vergleich­baren Funk­tio­nali­täten und ähnli­cher Reich­weite zur Verfü­gung.

Das ändert sich zum Jahres­wechsel

Der Chan­gelog verrät auch, welche Ände­rungen sich zum 1. Januar 2024 ergeben. So bleiben die in der App bereits gespei­cherten Zerti­fikate erhalten. Auf diese können Nutzer weiter zugreifen. Auch der Export in den PDF-Doku­ment ist im neuen Jahr noch möglich. Es ist aber ab Januar nicht mehr möglich, neue Zerti­fikate hinzu­zufügen und bereits vorhan­dene, tech­nisch abge­lau­fene Impf­nach­weise zu erneuern. Daher soll auch der Hinweis auf Ablauf und Erneue­rung entfallen.

Die Apps werden aus dem Google Play Store und aus dem AppStore von Apple entfernt, sodass kein erneuter Down­load mehr möglich ist. Folg­lich werden auch keine neuen Funk­tionen mehr ange­boten. Auch der Support für CovPass App und CovPass Check App wird einge­stellt.

Eben­falls zum Jahres­ende kommt auch das endgül­tige Aus für die Corona Warn App. Diese wird schon seit dem Früh­jahr nicht mehr weiter­ent­wickelt und wurde in einen "Schlaf­modus" versetzt. Zum 31. Dezember soll nun auch die Webseite abge­schaltet werden. Einige Inhalte will das Robert Koch-Institut auf seiner Home­page anbieten.

