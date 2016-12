Microsoft öffnet Cortana-Plattform für alle Hersteller

Nutzer sollen künftig auf einer Vielzahl an Geräten Cortana vorfinden Bereits seit einiger Zeit haben die Zeichen darauf hingedeutet, dass Microsofts Cortana auch abseits von Windows 10, Android und iOS stattfinden wird. Nun hat der IT-Konzern offiziell die Bereitstellung der künstlichen Intelligenz für Drittanbieter bekanntgegeben. Und auch Raspberry Pi & Co. sollen per Update Cortana-Support erhalten.

In einem Blogbeitrag informiert Microsoft über die Pläne mit der digitalen Assistentin und stellt Geräte von Drittanbietern mit Cortana-Support in Aussicht. Mit dem Audiohardware-Spezialisten Harman Kardon wurde einer der ersten Partner bekanntgegeben, der 2017 neue Modelle mit Cortana auf den Markt bringen wird. Während aktuell nur eine kleine Anzahl Hersteller Zugriff auf das neue Cortana-Entwicklungskit mit der Bezeichnung Cortana Skills Kit hat, soll es im Februar 2017 einer breiten Personengruppe zur Verfügung gestellt werden. Vermutlich dürften daher auch erst Ende kommenden Jahres mit einer Vielzahl an Cortana-Geräten zu rechnen sein, wenn auch kleinere Anbieter die Funktion in ihrer Produkte implementiert haben. Ob es allerdings überhaupt zu einer großen Verbreitung kommt, muss sich zeigen, schließlich ist mit Amazons Echo ein weiterer ernstzunehmender Player auf dem Markt.

IoT Core: Hobby-Entwickler erhalten ebenfalls Cortana-Zugriff

Windows 10 läuft bekanntlich nicht nur auf dem Desktop-PC, sondern kann auch auf Mini-PCs wie dem Raspberry Pi betrieben werden. Für IoT-Geräte stellt Microsoft die gleichnamige Version Windows 10 IoT Core bereit. Zusammen mit dem Creators Update, welches Anfang 2017 erscheint, wird der IT-Konzern Cortana auch für die abgespeckte Windows-10-Variante zur Verfügung stellen. Doch die Pläne gehen weiter. So soll Cortana künftig auch auf Geräten mit Linux lauffähig sein. Und auch die Einbindung der digitalen Assistentin bei vernetzen Autos ist denkbar.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, wie Microsoft bei der Integration von SmartHome-Features bei Windows 10 vorgeht.