Corona Warn App: Diese Funktionen sind weiter verfügbar

Die Corona Warn App hat zum Monats­wechsel ihre Kern­funk­tion verloren. Seitdem ist es nicht mehr möglich, andere Nutzer vor poten­ziellen Risi­kokon­takten zu warnen. Auch der Check-In auf Veran­stal­tungen und in der Gastro­nomie ist nicht mehr möglich. In wenigen Wochen wird die Weiter­ent­wick­lung der Anwen­dung einge­stellt. CWA ohne Kernfunktionen

Screenshot: teltarif.de Das Projekt­team aus Robert Koch-Institut, Deut­sche Telekom und SAP hat noch­mals ein Update für iOS veröf­fent­licht, das dem Chan­gelog zufolge Fehler­berei­nigungen mit sich bringt. Auf einem iPhone 14 Pro konnten wir nach­voll­ziehen, worum es dabei geht. Vor der Instal­lation der Version 3.2.1 ließ sich die App nicht mehr öffnen. Nach dem Update auf die neue Version funk­tio­niert das wieder.

CWA verweist auf NINA-App

Wer die Corona Warn App jetzt öffnet, bekommt auf der Start­seite zunächst einen Rück­blick zu Gesicht, dem zufolge beispiels­weise rund neun Millionen posi­tive Test­ergeb­nisse geteilt worden seien. Für Warn­mel­dungen zu unter­schied­lichen Gefah­ren­lagen werden die Nutzer jetzt an die Warn-App NINA verwiesen, die vom Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe heraus­gegeben wird.

Weiterhin verfügbar ist die Möglich­keit, Impf- und Gene­senen­zer­tifi­kate sowie Test­ergeb­nisse zu spei­chern. Neue Zerti­fikate können nur noch bis zum Monats­ende hinzu­gefügt werden. Zum 1. Juni wird nicht nur die Entwick­lung und Betreuung der Corona Warn App einge­stellt. Die Anwen­dung soll auch aus dem Google Play Store und aus dem AppStore von Apple verschwinden.

Eben­falls weiterhin möglich ist das Führen eines Kontakt-Tage­buchs in der Corona Warn App. Zerti­fikate und die Daten aus dem Kontakt-Tage­buch lassen sich auf Wunsch weiterhin expor­tieren. Nicht mehr direkt in der App verfügbar sind Daten zur Infek­tions­lage. Hierzu wurde ein Link zum Pandemie-Radar des Gesund­heits­minis­teriums inte­griert.

Einschrän­kungen auch mit älteren App-Versionen

Das Projekt­team aus Robert Koch-Institut, Deut­sche Telekom und SAP weist in einem Blog­bei­trag darauf hin, dass die Funk­tions­beschrän­kungen nicht nur die aktu­ellen Versionen der Corona Warn App betreffen: "Features, die die CWA-Infra­struktur benö­tigen, also zum Beispiel die Risiko-Ermitt­lung, der Abruf von Test­ergeb­nissen, das Warnen anderer oder Check-Ins, funk­tio­nieren auch in älteren Versionen seit gestern nicht mehr."

Die CovPass App soll zunächst noch bis Ende Juni gepflegt werden. Aller­dings spielen Impf- und Test­ergeb­nisse auch auf Reisen eine immer gerin­gere Rolle. Somit dürfte der Support auch für diese Anwen­dung mittel­fristig enden. Wie berichtet wurde Mitte April noch­mals ein Update für die CovPass App veröf­fent­licht.