Corona Warn App: Version 2.28 mit neuer Funktion

CWA 2.28 ist da

Screenshot/Logo: Robert Koch-Institut, Montage: teltarif.de Die vom Robert Koch-Institut in Zusam­men­arbeit mit der Deut­schen Telekom und SAP veröf­fent­lichte Corona Warn App ist aktua­lisiert worden. Ab sofort steht die Version 2.28 zum kosten­losen Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple zur Verfü­gung. Mit der Aktua­lisie­rung haben die Program­mierer der Anwen­dung auch eine neue Funk­tion mit auf den Weg gegeben.

Über einen in die Corona Warn App inte­grierten Menü­punkt gelangen Nutzer auf Wunsch jetzt zum "Pande­mie­radar" des Robert Koch-Insti­tuts. Dort bietet der CWA-Heraus­geber zahl­reiche Statis­tiken rund um die Corona-Pandemie. Dazu gehören einem Blog­bei­trag auf der offi­ziellen Webseite zur Corona Warn App zufolge Details zur Virus­last im Abwasser. Das Pande­mie­radar soll jeden Werktag (Montag bis Freitag) aktua­lisiert werden.

Neuer Menü­punkt an promi­nenter Stelle

Screenshot/Logo: Robert Koch-Institut, Montage: teltarif.de Wie es im Blog­bei­trag weiter heißt, wurde der Menü­punkt zum Pande­mie­radar an erster Stelle zu den Statis­tiken in der Corona Warn App hinzu­gefügt. Hinter­grund sei, dass die Kunden an dieser Stelle viele detail­lierte Infor­mationen zur Beur­tei­lung der aktu­ellen Lage bekommen. Im Chan­gelog zur CWA-Version 2.28 heißt es weiter, dass die RKI-Webseite zum Pande­mie­radar nicht barrie­refrei ist.

Als weitere Neue­rung hat die Corona Warn App in der Detail-Ansicht zum Impf­status einen Hinweis bekommen, nach dem "für Kinder unter zwölf Jahren und alle anderen Personen nach Bundes­recht derzeit keine Beschrän­kungen bestehen, die an den in der App einseh­baren Impf­status 'voll­ständig geimpft' geknüpft sind", wie es wört­lich heißt.

Letzter Winter für die CWA?

Nach bishe­rigem Stand läuft der Vertrag über Betrieb und Weiter­ent­wick­lung der Corona Warn App zum Jahres­ende aus. Aller­dings sollen die Abkommen letzt­malig bis zum Früh­jahr 2023 verlän­gert werden. Über diesen Zeit­raum hinaus wäre eine Verlän­gerung wahr­schein­lich nur nach einer Neuaus­schrei­bung möglich.

Vor rund einem Monat hatte die CWA den Impf­status einiger Nutzer "gekillt".