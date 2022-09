Corona Warn App: Update killt Impf-Status für einige Nutzer

Robert Koch-Institut, Deut­sche Telekom und SAP haben die Version 2.27 der Corona Warn App veröf­fent­licht. Das Update ist für Android und iOS verfügbar und bringt eine Reihe von Neue­rungen mit sich. Hinter­grund ist die Anpas­sung der App an das neue Covid-19-Schutz­gesetz, das ab 1. Oktober gilt. Mit der neuen App-Version wurde aber auch ein Feature gestri­chen, das seit Anfang 2022 verfügbar war. CWA 2.27 jetzt verfügbar

Grafik/Logo: Robert Koch-Institut, Montage: teltarif.de Die Anzeige des Status-Nach­weises (3G, 3G+, 2G, 2G+) wurde von den digi­talen Covid-Zerti­fikaten entfernt, wie das hinter der Corona Warn App stehende Projekt­team in einem Blog­bei­trag erläu­tert. Hinter­grund sei, dass es derzeit keine Maßnahmen gebe, die an den G-Status gekop­pelt sind. Eine Textbox in der App weist nach der Instal­lation der neuen Version auf diese Ände­rungen hin.

Eine weitere Neue­rung ist, dass für die Anzeige eines voll­stän­digen Impf­schutzes zwei Impfungen nicht mehr ausrei­chend sind. Künftig sind drei Impfungen oder zwei Impfungen mit Gene­sung erfor­der­lich. Eine unter­schied­liche farb­liche Darstel­lung je nach zeit­lichem Abstand zur letzten Impfung, wie sie im Sommer disku­tiert wurde, gibt es hingegen in der neuen Version der Corona Warn App nicht.

Export-Möglich­keit für weitere Zerti­fikate

Die Version 2.27 der Corona Warn App bringt darüber hinaus die Möglich­keit mit sich, einzelne Zerti­fikate zu expor­tieren, die nicht in Deutsch­land ausge­stellt wurden. Das war bislang nur für Zerti­fikate aus Deutsch­land möglich. Wie bisher nicht möglich ist der Export von Zerti­fikaten, die - aus welchen Gründen auch immer - gesperrt wurden.

Mit dem App-Update haben die Entwickler auch eine Anzeige-Möglich­keit für die Masken­pflicht vorbe­reitet. Damit sollen Anwender Infor­mationen dazu aufrufen können, wo in der Umge­bung ihres Aufent­halts­orts eine Maske getragen werden muss. Die Funk­tion soll erst dann sichtbar werden, wenn mindes­tens ein Bundes­land erwei­terte Regeln zur Masken­pflicht beschließt. Die bundes­weit geltenden Bestim­mungen werden nicht berück­sich­tigt.

Die CovPass App wurde schon Mitte September aktua­lisiert. Die neue Version ermög­licht es, Benach­rich­tigungen zu Updates jeder­zeit in den Einstel­lungen einzu­sehen. Darüber hinaus wurden nicht näher bezeich­nete Fehler behoben.

