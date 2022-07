Corona Warn App 2.25 veröffentlicht: Das ist neu

Der Betrieb der Corona Warn App ist derzeit bis zum Jahres­ende gesi­chert. Es gibt zwar Bestre­bungen für eine Verlän­gerung bis zum Früh­jahr 2023. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht sicher. Dabei sei es "in der aktu­ellen pande­mischen Lage nach wie vor sinn­voll und wichtig, die CWA und ihre Funk­tionen zu nutzen", so das Projekt­team aus Robert Koch-Institut, Deut­scher Telekom und SAP anläss­lich des jetzt veröf­fent­lichten Updates auf die Version 2.25 der Anwen­dung. Insbe­son­dere die Warnung anderer Nutzer vor einem poten­ziellen Risi­kokon­takt sei wichtig.

In der jetzt zum Down­load frei­gege­benen Version 2.25 der Corona Warn App wurden die Verhal­tens­emp­feh­lungen bei Risiko-Begeg­nungen gemäß den Empfeh­lungen des Robert Koch-Insti­tuts aktua­lisiert. Sprich: Die bei der roten bzw. grünen Kachel ange­zeigten Texte wurden erneuert. Als Beispiele werden im aktu­ellen Blog-Eintrag auf der CWA-Webseite Empfeh­lungen zur Kontakt­beschrän­kung und zum Tragen von Masken genannt. Im Blog-Artikel sind auch Screen­shots zu sehen, die die Ände­rungen zeigen. Neue CWA-Version

Grafik/Logo: Corona Warn App/RKI, Foto/Montage: teltarif.de Wie bei fast allen Updates haben die Program­mierer zudem kleine Verbes­serungen und Anpas­sungen vorge­nommen, die nicht näher erläu­tert wurden. Die neue Version 2.25 der Corona Warn App steht für Android und iOS glei­cher­maßen zur Verfü­gung. Wie immer kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis die neue App-Version bei allen Nutzern von Android-Smart­phones als verfügbar ange­zeigt wird. Im AppStore von Apple sollte die neue CWA-Version bereits für alle Inter­essenten zur Verfü­gung stehen.

Künftig nur noch klei­nere Neue­rungen

Wie im Zusam­men­hang mit der mögli­chen Verlän­gerung des Betriebs der Corona Warn App bis ins kommende Früh­jahr bekannt wurde, sind für die Anwen­dung keine größeren Feature-Updates mehr geplant. Telekom und SAP als mit der Program­mie­rung beauf­tragte Unter­nehmen hatten unter anderem ange­regt, das Programm als eine "Bundes-Warn-App" weiter­zuent­wickeln. Das ist aller­dings nach aktu­ellem Stand nicht geplant.

Ein klei­neres Feature-Update hatte das Projekt­team vor einem Monat veröf­fent­licht. Seitdem können Nutzer alle in der Corona Warn App gespei­cherten Zerti­fikate in einem gemein­samen PDF-Doku­ment spei­chern, das sich dann auch expor­tieren lässt. Wie der Zerti­fikate-Export funk­tio­niert, haben wir in einer weiteren Meldung bereits aufge­zeigt.

Auch CovPass App hat in dieser Woche ein Update erhalten.