Corona Warn App: Version 2.12 bringt neue Funktionen

Die Corona Warn App steht in der Version 2.12 zur Verfü­gung. Mit dem Update wurde unter anderem der Statis­tik­bereich ausge­baut.

Foto: RKI Die offi­zielle Corona Warn App des Robert Koch Insti­tuts wird konti­nuier­lich weiter­ent­wickelt und um neue Features ergänzt. Das Projekt­team, zu dem auch die Deut­sche Telekom und SAP gehören, vermeldet die Veröf­fent­lichung der Version 2.12. Im AppStore von Apple steht das Update bereits zum Down­load bereit. Die Android-Version soll im Google Play Store kurz­fristig folgen.

Mit der neuen App-Version bekommen Anwender direkten Zugriff auf den inte­grierten QR-Code-Scanner. Die Funk­tion wurde in die Regis­ter­karte der Appli­kation inte­griert. An Stellen, wo der Scanner schon bisher zur Verfü­gung stand, soll er zusätz­lich erhalten bleiben. Einge­scannt werden können wie bisher Test­ergeb­nisse und Impf­zer­tifi­kate. Zudem lassen sich Check-Ins durch­führen.

Das Projekt­team hat außerdem die Symbole auf der Regis­ter­karte ange­passt, wie die Betei­ligten im Blog zur Corona Warn App mitteilen. In der Mitte befindet sich nun der univer­selle QR-Code-Scanner, zum Start­bild­schirm gelangen Nutzer nun über den Menü­punkt "Status".

Mehr Statis­tiken in der Corona Warn App

Weitere Neue­rungen, die das Update mit sich bringt, betreffen den Statis­tik­bereich. So sind die Sieben-Tage-Inzi­denz der Hospi­tali­sie­rung und die Anzahl der an COVID-19-Erkrankten auf den Inten­siv­sta­tionen der Kran­ken­häuser jetzt abrufbar. So wollen die Program­mierer dazu beitragen, dass Nutzer sich über die App zu allen wesent­lichen Kenn­zahlen des Pande­mie­gesche­hens infor­mieren können.

Eine weitere Neue­rung steht mit dem Update für iPhone-Besitzer zur Verfü­gung. Die iOS-Version der Corona Warn App bietet die Möglich­keit, QR-Codes aus Bildern oder PDF-Doku­menten zu impor­tieren. Nachdem die Nutzer den QR-Code-Scanner geöffnet haben, können sie unten links den Menü­punkt "Datei öffnen" auswählen und darüber einen QR-Code aus ihrer Bild- oder Datei­biblio­thek impor­tieren. Für Nutzer von Android-Smart­phones wurde dieses Feature schon mit der App-Version 2.11 bereit­gestellt.

Bereits vor einigen Tagen haben die Entwickler in einem Blog-Beitrag betont, dass die Corona Warn App weiterhin wichtig bleibt - unter anderem für die Regis­trie­rung auf Events, auch wenn sich in diesem Bereich bislang vor allem die Luca-App etabliert hat. Wie berichtet ist außerdem zu Wochen­beginn ein Update der Corona-Daten­spende-App des Robert Koch Insti­tuts veröf­fent­licht worden.