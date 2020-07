iPhone-Probleme behoben: Neue Version der Corona-App

Infor­miert die Corona-Warn-App zuver­lässig über Kontakte mit Infi­zierten? Während manche Stimmen in der Politik das Projekt in Frage stellen, haben die Entwick­ler­firmen an einem Update fürs iPhone gear­beitet, das die Probleme lösen soll.