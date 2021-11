Corona-Warn-App: Hinweistexte zur Impfauffrischung

Personen, die eine Auffri­schung ihres Corona-Wirk­stoffs voll­ziehen sollten, werden jetzt in der Warn-App darauf hinge­wiesen. Der Daten­schutz wird dabei gewahrt.

In puncto Corona-Impfungen sind aller guten Dinge zwei (außer im Fall von Johnson & Johnson), eine Booster-Impfung ist für diverse Ziel­gruppen jedoch ratsam. Über die Notwen­dig­keit einer solchen infor­miert die Corona-Warn-App ab sofort. Ein entspre­chendes Update für Android und iOS steht zur Verfü­gung. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für die Aktua­lisie­rung Empfeh­lungen der Stän­digen Impf­kom­mis­sion (STIKO) einge­pflegt, die mit den Zerti­fikaten der Soft­ware abge­gli­chen werden. Dabei haben die Entwickler auch an die Privat­sphäre gedacht, während der Prüfung bleiben alle Daten auf dem Smart­phone.

Corona-Warn-App infor­miert über Booster-Impfungen

Corona-Warn-App: Hinweis zur Impfauffrischung

Robert Koch-Institut Die STIKO hat zwei Perso­nen­gruppen defi­niert, denen sie eine Auffri­schung der Corona-Impfung empfiehlt. Zum einen handelt es sich um Menschen mit einem Alter ab 70 Jahre, die keine COVID-19-Infek­tion bekamen und deren Grund­immu­nisie­rung über ein halbes Jahr zurück­liegt. Zum anderen sind Einwohner betroffen, welche den Wirk­stoff von Johnson & Johnson vor mehr als einem Monat verab­reicht bekamen und eben­falls von einer Infek­tion verschont blieben. Eine Opti­mie­rung der Grund­immu­nisie­rung sei dann ratsam.

Um von diesem für die Gesund­heit hilf­rei­chen Feature Gebrauch zu machen, müssen Sie abseits der Aktua­lisie­rung der App für Android-Smart­phones und iPhones nicht aktiv werden. Die Corona-Warn-App über­prüft anschlie­ßend im Hinter­grund stets, ob es an der Zeit für eine Impf­auf­fri­schung wäre, falls Sie zu den oben genannten Ziel­gruppen gehören. Ein entspre­chender Infor­mati­ons­text wird in diesem Fall auto­matisch einge­blendet.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zum neuen Feature

Das Entwick­ler­team beteuert, dass bei der Über­prü­fung keine Daten das Smart­phone verlassen. Die Regeln und Empfeh­lungs­texte werden zuvor vom Regel­server bezogen. Eine Inter­net­ver­bin­dung ist also für den Check nicht erfor­der­lich. Ober­halb der Benach­rich­tigung wird die Zeit seit der letzten Impfung einge­blendet. Nach Erscheinen des Hinweis­textes empfiehlt das RKI, den zustän­digen Arzt aufzu­suchen, um zu bespre­chen, ob eine weitere Impf­dosis verab­reicht werden sollte. Auffrischimp­fungen lassen sich wie die anderen Impfungen per QR-Code in die Corona-Warn-App über­tragen. (Quelle: Projekt-Seite)

Im voran­gegan­genen Update der Corona-Warn-App gab es unter anderem neue Statis­tiken.