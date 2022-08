Corona Warn App: Neue Features sorgen für höhere Kosten

Die Corona Warn App wird deut­lich teurer als ursprüng­lich geplant. Das berichtet die Welt am Sonntag. Den Angaben zufolge werden bis zum Jahres­ende zusätz­liche Kosten in Höhe von 70 Millionen Euro erwartet. Das gehe aus einer Anfrage an das Gesund­heits­minis­terium hervor. Im Februar kalku­lierte das Minis­terium den Angaben zufolge noch mit Mehr­kosten von rund 50 Millionen Euro. Mehrkosten für Corona Warn App

Screenshot: Robert Koch-Institut, Foto/Montage: teltarif.de Bislang wurden in die Corona Warn App bereits etwa 160 Millionen Euro inves­tiert. Die Anwen­dung wurde von der Deut­schen Telekom und SAP program­miert. Diese Unter­nehmen kümmern sich auch um die Erwei­terungen, die regel­mäßig veröf­fent­licht werden. Weitere Feature-Updates sind auch für die kommenden Monate geplant, um die App als "Baustein der digi­talen Kontakt­nach­ver­fol­gung weiter auszu­bauen".

Dafür werden die Extra-Kosten inves­tiert

Zu den Funk­tionen, in deren Entwick­lung die zusätz­lichen Mittel fließen, zählen den Angaben zufolge die Anbin­dung weiterer Test­stellen. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglich­keit, die Gültig­keit "tech­nisch abge­lau­fener Zerti­fikate" zu verlän­gern. Nach­träg­lich einge­pflegt wurde die Möglich­keit, Test­ergeb­nisse von Fami­lien­mit­glie­dern zu erfassen und zu verwalten.

Neben klei­neren Opti­mie­rungen soll ab Ende September auch die Möglich­keit bestehen, Zerti­fikate von Nutzern, deren letzte Impfung maximal drei Monate zurück­liegt, in Grün anzu­zeigen. Norma­ler­weise werden Impf­nach­weise in Blau ange­zeigt. Nach wie vor nutzbar ist auch die Check-in-Funk­tion - etwa in der Gastro­nomie und bei Veran­stal­tungen. Ob diese Funk­tion im Herbst und Winter erneut rele­vant wird, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

CWA-Zukunft frag­lich

Schon seit dem Früh­jahr unter­sucht der Bundes­rech­nungshof die Wirt­schaft­lich­keit der Corona Warn App. Die aktu­ellen Verträge für Betrieb und Weiter­ent­wick­lung laufen zum Jahres­ende aus. Eine letzte Verlän­gerung bis zum kommenden Früh­jahr gilt als wahr­schein­lich. Telekom und SAP würden die App gerne über diesen Zeit­raum hinaus betreiben und zu einer Art "Bundes-Warn-App" ausbauen. Für einen Weiter­betrieb über den Mai 2023 hinaus wäre aber wahr­schein­lich eine Ausschrei­bung erfor­der­lich.

Neben der Corona Warn App ist auch die CovPass App erhält­lich. Diese bietet einen digi­talen Impf­nach­weis auf dem Smart­phone. Auf Funk­tionen für die Kontakt-Nach­ver­fol­gung wird aber verzichtet. Zuletzt wurde Ende Juli ein Update für die CovPass App veröf­fent­licht.