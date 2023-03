Corona Warn App geht bald in den "Schlafmodus"

In wenigen Monaten werden bestimmte Funk­tionen der Corona Warn App in den Ruhe­zustand versetzt. Das bedeutet der "Schlaf­modus" für Nutzer der App.

Die Corona Warn App wurde am 16. Juni 2020 frei­geschaltet. Nach Angaben der Bundes­regie­rung wurde die mobile Anwen­dung mehr als 45 Millionen mal herun­ter­geladen. Verfügbar ist die App für die Betriebs­sys­teme Android und iOS und über die entspre­chenden App Stores zu beziehen. Voraus­set­zungen sind iOS-Modelle ab dem iPhone 5s mit der Version iOS 12.5 und Android-Smart­phones ab Android 6.

Die App kann unter anderem Nutzer darüber infor­mieren, wenn sie Kontakt zu nach­weis­lich Corona-positiv getes­teten Personen hatten und zum Spei­chern des Impf­zer­tifi­kats verwendet werden.

Jetzt soll die Corona Warn App in einen "Schlaf­modus" versetzt werden.

Corona Warn App: Das hat es mit dem "Schlaf­modus" auf sich

"Schlafmodus" für Corona Warn App

Screenshot: Robert Koch-Institut, Foto/Montage: teltarif.de Bestimmte Funk­tionen der Corona Warn App sollen in einen Ruhe­zustand versetzt werden. Bis zum 30. April könne die Warn­funk­tion nach einem posi­tiven Test­ergebnis noch verwendet werden, wie das Bundes­gesund­heits­minis­terium der Deut­schen Pres­seagentur (dpa) auf Nach­frage mitge­teilt habe (via heise.de).

Demnach werden im Folge­monat die Systeme darauf vorbe­reitet, dass ab dem 1. Juni bestimmte Features der App in eine Art "Schlaf­modus" versetzt werden. So sollen es beispiels­weise keine regel­mäßigen Updates mehr geben. Die App könne jedoch weiterhin genutzt werden, um das elek­tro­nische Impf­zer­tifikat auf dem Smart­phone zu spei­chern. Der Schlaf­modus könne jedoch auch wieder von den Entwick­lern deak­tiviert werden, sollte dies erfor­der­lich sein.

Update vor wenigen Wochen

Zu Beginn des Monats berich­teten wir über die Version 3.1 der Corona Warn App. Neue Funk­tionen brachte das Update nicht. Im Chan­gelog war von Fehler­berei­nigungen und nicht weiter ausge­führten Verbes­serungen die Rede. In der Version 3.0, die im Januar veröf­fent­licht wurde, war die Neue­rung inte­griert, dass nach posi­tiven Selbst­tests Warnungen ausge­spro­chen werden.

Der digi­tale Impf­nach­weis kann nicht nur in Apps wie der Corona Warn App oder der CovPass-App gespei­chert werden. Auch die Wallets verschie­dener Smart­phone-Modelle eignen sich dazu, das Zerti­fikat zu hinter­legen. In weiteren News lesen Sie, wie Sie das Impf­zer­tifikat in der Samsung Wallet und der Apple Wallet spei­chern.