Das Robert Koch-Institut empfiehlt, in bestimmten Fällen die Risi­koer­mitt­lung in der Corona Warn App abzu­schalten. Die Funk­tion sollte später aber wieder einge­schaltet werden.

Risiko-Ermittlung nicht immer sinnvoll

Die Corona Warn App soll dazu beitragen, Infek­tions­ketten zu durch­bre­chen. Aller­dings kann die Nutzung der Risi­koer­mitt­lung auch zu Problemen führen. Hinter­grund sind die zahl­rei­chen Besuche in Corona-Test­zen­tren in Verbin­dung mit der hohen Anzahl von Neuin­fek­tionen.

Für die oft langen Warte­schlangen vor den Test­zen­tren ist nicht selten die Corona Warn App verant­wort­lich. Wer sich vormit­tags für das Fami­lien­treffen am Abend testen lässt, erhält mögli­cher­weise später einen Warn-Hinweis, weil am Test­zen­trum auch ein poten­zieller Risiko-Kontakt vor Ort war.

Die Warnung sorgt verständ­licher­weise für Beun­ruhi­gung. Man möchte wissen, ob die poten­zielle Risiko-Begeg­nung Folgen hatte. Also steht ein neuer­licher Gang zum Test­center an, wo man mögli­cher­weise selbst zum Risiko-Kontakt wird. Die Corona Warn App schlägt anschlie­ßend bei weiteren Nutzern Alarm, die zum glei­chen Zeit­punkt am glei­chen Test­zen­trum waren. Diese verein­baren in der Folge eben­falls einen neuen Test-Termin, was dazu führt, dass die ohnehin am Limit arbei­tenden Test-Stationen über­lastet werden.

Das sagt das Robert Koch Institut

Das Robert Koch Institut rät ange­sichts der Situa­tion dazu, die Risi­koer­mitt­lung in der Corona Warn App beim Besuch eines Test­cen­ters vorüber­gehend abzu­schalten. Die BILD-Zeitung zitiert einen RKI-Spre­cher mit den Worten: "Wir empfehlen die Risi­koer­mitt­lung in Test­stellen vorüber­gehend zu deak­tivieren, um unnö­tige Warnungen zu verhin­dern." Wichtig sei, dass die Risiko-Ermitt­lung nach Verlassen des Test­zen­trums wieder einge­schaltet wird.

Die Risi­koer­mitt­lung kann über das Menü der Corona Warn App deak­tiviert werden. Als Alter­native verweist das RKI im BILD-Bericht auf die Möglich­keit, die Blue­tooth-Verbin­dung am Smart­phone abzu­schalten. Das hat wiederum den Nach­teil, dass auch andere über den Blue­tooth-Stan­dard mit dem Handy gekop­pelte Geräte wie Smart­wat­ches oder Head­sets nicht mehr funk­tio­nieren.

Andere tech­nisch denk­bare Lösungen wie zum Beispiel eine Verpflich­tung zum Check-In beim Besuch von Test­zen­tren, mit denen sich die poten­zielle Risi­kobe­geg­nungen diesem Ort zuordnen ließen, kommen dem Bericht zufolge nicht in Frage. Hinter­grund sei laut Robert Koch Institut die Frei­wil­lig­keit der Nutzung der Corona Warn App.

