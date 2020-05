Corona-Warn-App soll zur neuen Reisefreiheit kommen

Corona-Apps: Erste Vorabversionen der Schnittstellen von Google und Apple

Bild: dpa Die geplante Corona-Warn-App in Deutsch­land soll recht­zeitig zur geplanten Rück­kehr zur Reise­frei­heit in Europa Mitte Juni fertig sein.

Regie­rungs­spre­cher Steffen Seibert sagte heute in Berlin, der Termin entspreche "in etwa dem derzei­tigen Plan". Zugleich stellte er klar, dass eine von Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) ins Gespräch gebrachte Quaran­täne-App keine Unter­funk­tion der Warn-App sei. "Ich glaube, das sind zwei getrennte Dinge."

Infek­ti­ons­ketten nach­ver­folgen

Bild: dpa Die Warn-App soll einen Hinweis an Nutzer schi­cken, wenn sie sich länger in der Nähe von jemand aufge­halten haben, der positiv auf den Erreger der Lungen­krank­heit Covid-19 getestet wurde. Die dafür notwen­digen Daten zu via Blue­tooth regis­trierten Kontakten sollen nicht zentral gespei­chert werden, sondern nur beim Nutzer selbst. Bisher bemühen sich die Gesund­heits­ämter, Infek­ti­ons­ketten nach­zu­ver­folgen, damit sich das Virus nicht weiter­ver­breitet.

Seibert bestä­tigte einen Bericht des "Spie­gels", wonach die Regie­rung eine Agentur mit der Entwick­lung einer Werbe­kam­pagne beauf­tragt hat. Dies entspreche dem Infor­ma­ti­ons­auf­trag. Dem Bericht habe aller­dings teil­weise auf "sehr frühe Skizzen zu dieser Kampagne, die zum Teil schon über­holt sind, zurück­ge­griffen". Über die Kosten könne er derzeit noch keine Angaben machen.

Die Telekom als Mit-Entwickler der App lehnt übri­gens eine fertige tech­ni­sche Lösung ab. Das könnte die Entwick­lung der Anwen­dung um Monate zurück­werfen.