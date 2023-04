Bitkom: Corona Warn App verstieß gegen Netzneutralität

Zero Rating bei der CWA

Screenshot: Robert Koch-Institut, Foto/Montage: teltarif.de Die Kern­funk­tion der Corona Warn App wird zum Monats­ende abge­schaltet. Nach dem 30. April wird es nicht mehr möglich sein, andere Nutzer nach Bekannt­werden einer Infek­tion vor einer poten­ziellen Risi­kobe­geg­nung zu warnen. Bitkom-Präsi­dent Achim Berg erklärte, die von der Deut­schen Telekom und SAP im Auftrag des Robert Koch-Insti­tuts entwi­ckelte App sei eine Erfolgs­geschichte gewesen.

Mit fast 50 Millionen Down­loads und mehr als 270 Millionen empfan­genen Warnungen habe die für Android und iOS entwi­ckelte App vielen Menschen in Deutsch­land geholfen, sich selbst zu schützen und andere zu warnen. Noch im Dezember 2022 haben den Angaben zufolge 37 Prozent der Deut­schen die Corona Warn App aktiv genutzt. Sie habe Menschen­leben gerettet, wurde stetig weiter­ent­wickelt und durch viele sinn­volle Zusatz­funk­tionen ergänzt.

Screenshot: Robert Koch-Institut, Foto/Montage: teltarif.de Der Bitkom-Chef sprach in seiner Stel­lung­nahme aller­dings auch ein Detail an, das mit dem Gebot der Netz­neu­tra­lität eigent­lich nicht vereinbar ist. Die Mobil­funk-Netz­betreiber hätten die Nutzung "nicht auf das mobile Daten­volumen ange­rechnet", so Berg. Diese Praxis mag dem guten Zweck der Pandemie-Bekämp­fung gedient haben. Einer recht­lichen Prüfung hätte das Zero Rating aber wohl nicht stand­gehalten.

Wie berichtet mussten die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre Optionen Stream On und Voda­fone Pass auf Anord­nung der Bundes­netz­agentur einstellen. Wie bei der Corona Warn App wurden hier eben­falls einzelne Online-Dienste von der Berech­nung des Daten­volu­mens ausge­nommen. Hierzu stellte der Euro­päi­sche Gerichtshof fest, dass diese Hand­habe nicht mit dem Gebot der Netz­neu­tra­lität vereinbar sei.

App geht in den Schlaf­modus

Der Bitkom-Chef lobte die Corona Warn App, da diese "anonym und in höchstem Maße daten­schutz­kon­form" sei. Bei der Entwick­lung hätten die betei­ligten Unter­nehmen einen Open-Source-Ansatz verfolgt, der für best­mög­liche Trans­parenz gesorgt habe. Nun geht die CWA sukzes­sive in den Schlaf­modus. Ab Ende Mai wird die Entwick­lung einge­stellt und die Anwen­dung wird aus Google Play Store und AppStore entfernt.

Achim Berg: "Wichtig ist, dass die Corona-Warn-App im Fall der Fälle schnell wieder aus dem Schlaf­modus geweckt werden kann." Die CovPass App wird zunächst bis Ende Juni weiter betrieben. Mitte April hatte das Robert Koch-Institut noch­mals ein Update veröf­fent­licht.