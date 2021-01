Corona-Warn-App zeigt jetzt Kennzahlen zur Pandemie an

Neue Funktionen in der Corona-Warn-App

Bild: dpa Die offi­zielle Corona-Warn-App des Bundes wird künftig auch Statis­tiken enthalten, die einen Über­blick über die wich­tigsten Kenn­zahlen zum aktu­ellen Infek­tions­geschehen in Deutsch­land geben.

Das kündigte eine Spre­cherin des Soft­ware­kon­zerns SAP in einem Blog­ein­trag an. Das Infor­mati­ons­angebot ist Teil der neuen Version 1.11, die noch in dieser Woche in den App Stores von Google und Apple zur Verfü­gung stehen soll.

Sieben-Tage-Inzi­denz und Sieben-Tage-R-Wert

Bild: dpa Die Nutze­rinnen und Nutzer könnten dann in der App stets auf die aktu­ellen Zahlen zu den Neuin­fek­tionen, der Sieben-Tage-Inzi­denz und dem Sieben-Tage-R-Wert zugreifen. "Außerdem können sie direkt in der App einsehen, wie viele Nutzer ihr Test­ergebnis geteilt haben. Ziel ist es, noch mehr positiv getes­tete Nutzer dazu anzu­regen, ihr Test­ergebnis zu teilen und Kontakt­per­sonen zu warnen." Des Weiteren hätten die Entwickler die Nutzer­freund­lich­keit verbes­sert und einige klei­nere Fehler besei­tigt.

Die Sieben-Tage-Inzi­denz zeigt die Zahl der Neuin­fek­tionen inner­halb der vergan­genen sieben Tage und wird pro 100 000 Einwohner ange­geben. Sie wurde von Bund und Ländern mit Blick auf Kreise und kreis­freie Städte als maßgeb­lich für neue Einschrän­kungen in der Corona-Pandemie fest­gelegt.

Der R-Wert, der auch Repro­duk­tions­zahl genannt wird, gibt an, wie viele Menschen ein Infi­zierter ansteckt. Liegt diese Zahl unter eins, deutet es darauf hin, dass die Epidemie abflaut. Denn dann steckt ein Infi­zierter im Schnitt weniger als eine weitere Person an. Der R-Wert, der vom Robert Koch-Institut (RKI) berechnet wird, lässt also Rück­schlüsse auf die Epidemie-Entwick­lung zu.

Die Corona-Warn-App der Bundes­regie­rung wurde bislang mehr als 25 Millionen Mal herun­ter­geladen. Experten schätzen, dass sie von rund 23 Millionen Menschen aktiv genutzt wird. Die Wirksam­keit der App erhöht sich, je mehr Menschen die Anwen­dung auch tatsäch­lich einsetzen.

Die Wirksam­keit der Corona-Warn-App wird immer wieder infrage gestellt, auch von promi­nenten Poli­tikern. Das hindert die Verant­wort­lichen nicht daran, sie ständig zu verbes­sern. Mit einer höheren Reich­weite könnte sie bald noch besser funk­tio­nieren.