Corona Warn App: Kernfunktion abgeschaltet, letztes Update

Wie berichtet wurde die Entwick­lung der Corona Warn App zum 1. Juni einge­stellt. Schon einen Monat zuvor haben die Entwickler server­seitig die Kern­funk­tion - nämlich die Warnung vor poten­ziellen Risi­kokon­takten - abge­schaltet. Nutzer sollten - wie auch wir auf einem Test­gerät - am Donnerstag eine Push-Benach­rich­tigung auf ihrem Smart­phone erhalten haben, die bestä­tigt, dass "Geräte in der Nähe" nicht mehr aufge­zeichnet werden.

Apple und Google hatten zu Beginn der Pandemie Schnitt­stellen in den Betriebs­sys­temen iOS und Android einge­richtet, über die sich Anwen­dungen wie die Corona Warn App über­haupt erst reali­sieren ließen. Diese Schnitt­stellen gibt es nach wie vor. Sie sind aber wirkungslos, wenn keine App mehr darauf zukommt.

Offi­ziell: Keine Begeg­nungs-Aufzeich­nungen mehr

Benachrichtigung über das Ende der Begegnungsmitteilungen

Screenshot: teltarif.de Am Donners­tag­vor­mittag erhielten wir auf einem iPhone-Test­gerät per Push-Benach­rich­tigung den Hinweis: "Dein iPhone wird Geräte in der Nähe nicht mehr aufzeichnen und Du wirst nicht mehr über mögliche Begeg­nungen infor­miert." Das ist eigent­lich bereits seit einem Monat der Fall. Offenbar lief das Leis­tungs­merkmal aber im Hinter­grund noch weiter.

Darüber hinaus heißt es: "Begeg­nungs­mit­tei­lungen von Gesund­heits­behörde deak­tiviert". Das Smart­phone zeichne nicht nur ab sofort keine in der Nähe mehr auf, auch "zuvor gesam­melte Begeg­nungs­daten werden auto­matisch gelöscht", wie es weiter heißt. Im Menü Einstel­lungen - Begeg­nungs­mit­tei­lungen des Smart­phones zeigt sich eben­falls, dass die Funk­tion jetzt inaktiv ist. Weitere Hinweise zur CWA-Abschaltung

Screenshot: teltarif.de

Fallen Schnitt­stellen bei iOS und Android wieder weg?

Bislang nicht bekannt ist, ob Apple und Google die Schnitt­stellen für Apps von Gesund­heits­behörden beibe­halten oder ob die Funk­tionen aus den Betriebs­sys­temen wieder entfernt werden. Die Corona Warn App hat indes noch­mals ein Update für iOS und Android auf die Version 3.2.3 erhalten. Damit wurde aber ledig­lich der Text auf dem "Vielen-Dank-Bild­schirm" geän­dert. Begegnungsmitteilungen inaktiv

Screenshot: teltarif.de Mehr als neun Millionen Warnungen sind dem Projekt­team zufolge in knapp drei Jahren CWA ausge­löst worden. Einem heise-Bericht zufolge wird die CWA - anders als ursprüng­lich ange­kün­digt - noch nicht kurz­fristig, sondern erst Mitte Juni aus AppStore und Google Play Store entfernt. In einem Blog­bei­trag bedankt sich das Team der Corona Warn App zudem bei den Nutzern. Der Quell­code der Anwen­dung soll auf GitHub verfügbar bleiben.

