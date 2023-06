Corona Warn App wird endgültig abgeschaltet

Die Corona Warn App wird ab sofort nicht mehr weiter­ent­wickelt und soll aus den App-Stores verschwinden. Die CovPass App hat ein Down­grade per Update erhalten.

Zum 1. Mai hat die Corona Warn App bereits ihre wich­tigste Funk­tion in der Vergan­gen­heit verloren. Seitdem ist es nicht mehr möglich, andere Nutzer über die Anwen­dung vor poten­ziellen Risi­kobe­geg­nungen zu warnen. Jetzt wird die Appli­kation - wie im Vorfeld ange­kün­digt - in einen "Schlaf­modus" versetzt und aus dem Google Play Store sowie aus dem AppStore von Apple entfernt.

Die Corona Warn App wird nicht mehr weiter­ent­wickelt, kann aber vorerst noch genutzt werden, um gespei­cherte Zerti­fikate digital auf dem Smart­phone zur Hand zu haben. Neue Zerti­fikate lassen sich nicht mehr spei­chern. Rund 48,7 Millionen Mal wurde das Programm in den vergan­genen knapp drei Jahren herun­ter­geladen. Wie viele aktive Nutzer die CWA hatte, ist nicht bekannt. CWA-Aus und CovPass-Update

Screenshot/Grafik: Robert Koch-Institut, Foto/Montage: teltarif.de Eben­falls noch unklar ist, wie hoch die Gesamt­kosten für die Corona Warn App waren. Experten rechnen mit etwa 220 Millionen Euro. Ganz vom Tisch ist eine Weiter­ent­wick­lung indes nicht. Sollte es die Pande­mielage erfor­dern, könnte die CWA aus dem "Schlaf­modus" geholt und reak­tiviert werden. Theo­retisch denkbar wäre auch der Einsatz zur Bekämp­fung anderer Infek­tions­krank­heiten.

CovPass App verliert inzwi­schen über­flüs­siges Feature

Während die Corona Warn App einge­stampft wird, hat die CovPass App für Android und iOS Mitte Mai noch­mals ein Update erhalten. Dabei handelt es sich unter dem Strich um ein Down­grade, wie der Chan­gelog verrät. Wört­lich heißt es hier: "Es bestehen derzeit keine Einrei­sere­geln bezüg­lich COVID-19. Deshalb haben wir die Funk­tion zur Gültig­keits­prü­fung von Zerti­fikaten in verschie­denen Ländern entfernt."

Im Chan­gelog verweisen die Entwickler außerdem darauf, dass "diverse Prüf­regeln zu Ende Mai" ausge­laufen sind. Daher sei keine manu­elle Aktua­lisie­rung in der App mehr möglich. Als weitere kleine Neue­rung werden die jetzt im Impressum verfüg­baren Kontakt­mög­lich­keiten des Robert Koch-Insti­tuts als Heraus­geber der Anwen­dung genannt.

Die CovPass App soll zunächst bis zum 30. Juni erhalten bleiben. Bislang gibt es noch keine Infor­mationen dazu, inwie­weit die Anwen­dung über diesen Zeit­raum hinaus verfügbar bleibt. Da Impf- oder Test-Zerti­fikate auf Veran­stal­tungen, in der Gastro­nomie und auf Reisen aktuell nicht mehr benö­tigt werden, dürfte im Sommer auch für die CovPass App das Aus kommen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, warum die Bundes­netz­agentur das Zero Rating für die Nutzung der Corona Warn App in den Mobil­funk­netzen für zulässig hält.