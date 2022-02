Bericht: Corona-Test per WhatsApp Messenger

Die argen­tini­sche Haupt­stadt Buenos Aires bietet Corona-Tests per WhatsApp Messenger an. Die Vorher­sage-Genau­igkeit ist erstaun­lich hoch.

Corona-Test per WhatsApp

Foto: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Seit dem vergan­genen Herbst sind Corona-Test­zen­tren wieder häufiger gefragt. Dabei wurden viele dieser Einrich­tungen im Sommer 2021 bereits abge­baut. In der argen­tini­schen Haupt­stadt Buenos Aires wurde einem Netz­welt-Bericht zufolge nun ein Corona-Schnell­test einge­richtet, der über das Smart­phone und den auch in Deutsch­land beliebten WhatsApp Messenger durch­geführt wird.

Die Stadt Buenos Aires hat den Angaben zufolge für das Angebot einen WhatsApp-Account unter der Rufnummer 11-5050-0147 einge­richtet. Für den Test muss der Nutzer eine Sprach­nach­richt an diesen WhatsApp-Account senden. In der Mittei­lung muss der "Kunde" husten. Eine IATos genannte künst­liche Intel­ligenz wertet die Sprach­auf­zeich­nungen anschlie­ßend aus und vergleicht die Aufnahme mit dem Husten von Personen, die mit dem Corona-Virus infi­ziert sind.

Die argen­tini­sche Haupt­stadt infor­miert auf ihrer Webseite über das Angebot und auch darüber, wie die Technik für den Corona-Test funk­tio­niert. Demnach seien rund 140.000 Sprach- oder besser Hust-Aufzeich­nungen genutzt worden, um die künst­liche Intel­ligenz für die eher unge­wöhn­liche Aufgabe fit zu machen. Wenn das Husten der Nutzer auffällig erscheint, sendet das System die Empfeh­lung zurück, ein "herkömm­liches" Test­center aufzu­suchen.

Viel­ver­spre­chender Test­lauf

Foto: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Wie es weiter heißt, wurden im Rahmen eines Test­betriebs 2687 Aufzeich­nungen ausge­wertet. In 554 Fällen schickte die künst­liche Intel­ligenz die Teil­nehmer zu einem Test­center. Davon seien 436 Personen tatsäch­lich positiv auf eine Infek­tion getestet worden. Bei den übrigen 118 Teil­neh­mern bestä­tigte sich der über den Messenger ausge­spro­chene "Verdacht" auf eine Infek­tion nicht.

Von der WhatsApp-Lösung verspricht sich die argen­tini­sche Haupt­stadt vor allem die Vermei­dung einer Über­las­tung der herkömm­lichen Test­zen­tren. Der Corona-Test per Smart­phone-Messenger sei Teil eines Forschungs­pro­jekts, mit dem der Einsatz künst­licher Intel­ligenz öffent­lichen Sektor bewertet werden soll.

IATos arbeitet nach Angaben der Stadt Buenos Aires auf der Grund­lage eines neuro­nalen Netz­werks mit künst­licher Intel­ligenz, das in der Lage ist, Stimme, Atem- und Husten­geräu­sche zu klas­sifi­zieren. Es basiert auf Algo­rithmen des maschi­nellen Lernens und wurde vom Sekre­tariat für Inno­vation und digi­tale Trans­for­mation der Stadt entwi­ckelt. Derzeit liege die Vorher­sage­effi­zienz bei 86 Prozent.

