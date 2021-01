teltarif.de-Talk: So wirkt sich Corona auf die Medien aus

Corona und die Medien

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Corona hatte im vergan­genen Jahr aus Auswir­kungen auf die Medien-Nutzung. Strea­ming-Dienste erlebten einen uner­war­teten Boom, während Radio­sta­tionen mit sinkenden Werbe­ein­nahmen zu kämpfen hatten. Mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr spre­chen wir im heutigen Podcast darüber, was sich für die Medien und deren Nutzer verän­dert hat.

Darüber spre­chen wir heute

Corona und die Medien

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Durch die Corona-Krise erleben Strea­ming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video einen Mega-Boom. Auch Leute, die norma­ler­weise hin und wieder ins Kino gehen, nutzen verstärkt das Strea­ming, da es abseits der Auto­kinos, die vieler­orts ins Leben gerufen wurden, kaum Alter­nativen gibt.

Auch das Radio wird während der Krise wieder mehr genutzt als in den Jahren zuvor. Oft läuft das Lieb­lings­pro­gramm im Home­office nebenbei, was am regu­lären Arbeits­platz nicht immer möglich ist. Die Programm­ver­anstalter mussten dennoch vor allem während des ersten Lock­downs enorme Rück­gänge bei den Werbe­ein­nahmen hinnehmen.

Kritik gab es hingegen am linearen Fern­sehen. Zum einen war das Corona-Thema auf nahezu allen Kanälen über­reprä­sen­tiert. Gerade zur Prime Time am Abend nervten die Programm­ver­anstalter ihre Zuschauer mit tägli­chen Sonder­sen­dungen. Zudem wurde die Bericht­erstat­tung oft als einseitig empfunden. Das sind einige der Themen, über die wir in unserem ersten Podcast im neuen Jahr spre­chen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

