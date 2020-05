teltarif.de-Talk: Produkt-Highlights auch ohne Messen

In diesem Jahr wird so gut wie jede Groß­ver­an­stal­tung abge­sagt. Span­nende neue Smart­phones gibt es dennoch. Wir spre­chen darüber, wie man Produkt-High­lights auch ohne Messen kennen­lernen kann.

Grafiken: Image licensed by Ingram Image/telatrif.de, Foto/Montage: teltarif.de 2020 wird aufgrund der Corona-Krise wohl als das Jahr mit den wenigsten Messen seit langer Zeit in die Geschichte eingehen. Span­nende neue Produkte gibt es trotzdem. Doch wie lernt man die Geräte kennen? Wir haben und mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr im Podcast-Studio getroffen und uns darüber unter­halten, wie Markt­starts neuer Smart­phones und anderer Geräte in diesem Jahr ablaufen?

Grafiken: Image licensed by Ingram Image/telatrif.de, Foto/Montage: teltarif.de Die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) fand im Januar noch statt, doch schon der Mobile World Congress (MWC), der Ende Februar statt­finden sollte, wurde abge­sagt. Recht schnell war klar, dass auch Veran­stal­tungen wie die Hannover Messe und die ANGA Com nicht statt­finden werden. Weitere Events wie die WWDC von Apple und die Gamescom werden ins Internet verlegt, was nicht nur Nach­teile mit sich bringt.

Erst ziem­lich spät stand fest, dass auch die Berliner IFA nicht in ihrem gewohnten Rahmen statt­finden kann. Ganz abge­sagt wird die Messe zwar nicht, Details zum geplanten Ablauf gibt es frühes­tens kommende Woche. Doch wie können sich Verbrau­cher über neue Smart­phones und Tablets, Smart Speaker und DAB+-Radios infor­mieren?

Natür­lich berichten wir auf teltarif.de über alle rele­vanten neuen Produkte. Aber auch für uns hat sich vieles verän­dert. Im Podcast spre­chen wir über virtu­elle Pres­se­kon­fe­renzen und auch darüber, dass viele Neuheiten mitt­ler­weile ohnehin nicht mehr auf den klas­si­schen Messen präsen­tiert werden.

